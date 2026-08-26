Abuela cocinera revela el secreto del flan perfecto con cuatro huevos y siete cucharadas de azúcar

El flan es uno de esos postres clásicos que parecen sencillos, pero que requieren atención en cada etapa para conseguir una textura suave, firme y agradable. Antonia, una abuela cocinera que colabora con la Fundación Adopta a un Abuelo, en Canarias, España, compartió el secreto de la preparación que aprendió de su madre.

La receta, que según contó ha pasado de generación en generación, tiene como base tres ingredientes: huevos, leche y azúcar. La clave, además de respetar las cantidades, está en incorporar la leche caliente con cuidado y cocinar la preparación a baño María.

“Este es el flan de toda la vida. Me lo enseñó mi madre”, explicó Antonia en un video difundido por la institución. Su propuesta busca recuperar ese sabor de los postres caseros y una elaboración tradicional que, con pocos ingredientes, permite obtener un resultado cremoso.

Los ingredientes para el flan casero

Para preparar el flan tradicional se necesitan apenas tres ingredientes. La receta de Antonia utiliza cuatro huevos, un vaso de leche caliente y siete cucharadas de azúcar.

Del total de azúcar, dos cucharadas se destinan al caramelo y las cinco restantes se incorporan a la mezcla del flan.

El procedimiento completo demanda unas tres horas, aunque buena parte de ese tiempo corresponde al reposo. La preparación lleva unos 15 minutos, la cocción alrededor de 50 minutos y luego se debe dejar el flan en la heladera durante al menos dos horas.

Flan Foto: Freepik

El paso a paso para lograr una buena textura

El primer paso es preparar el caramelo. Para eso, se colocan dos cucharadas de azúcar en una sartén a fuego medio y se dejan hasta que tomen un color ámbar. Luego, se vierte el caramelo en el fondo del molde y se deja enfriar.

Mientras tanto, se baten los cuatro huevos en un recipiente amplio. Se agregan las cinco cucharadas de azúcar y se mezcla hasta conseguir una preparación sin grumos.

A continuación, se incorpora la leche caliente mientras se bate de manera constante. Este punto requiere especial cuidado para evitar que los huevos se cuajen con el calor de la leche.

Una vez lista la mezcla, se vierte sobre el caramelo y se coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar el flan a baño María. El agua debe llegar aproximadamente hasta la mitad de la altura del molde.

Flan Foto: Freepik

El flan se cocina en un horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos. La preparación debe quedar cuajada, pero sin resecarse. Según la receta, es importante no abrir el horno durante los primeros 40 minutos.

Una vez terminada la cocción, se deja enfriar a temperatura ambiente y después se lleva a la heladera durante al menos dos horas. Este reposo permite que adquiera la consistencia adecuada.

Para desmoldarlo, se despegan cuidadosamente los bordes con un cuchillo y se da vuelta el molde sobre un plato grande. El resultado es un flan casero con el caramelo como protagonista y una receta que, como tantas preparaciones familiares, conserva el sabor de una tradición transmitida de una generación a otra.

En base a El Tiempo/GDA