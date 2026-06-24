Receta de flan de dulce de leche: cómo preparar un postre cremoso, fácil y con pocos ingredientes
Con una textura suave y un sabor que nunca falla, el flan de dulce de leche es una alternativa sencilla para compartir en familia. Puede hacerse al horno o en la cocina y requiere pocos ingredientes.
Hay postres que nunca pasan de moda y el flan de dulce de leche ocupa un lugar especial entre ellos. Su textura cremosa y su sabor suave lo convierten en una opción ideal para disfrutar en cualquier ocasión. Además, no se necesitan grandes conocimientos de cocina ni demasiados ingredientes para lograr un muy buen resultado.
La preparación demanda unas tres horas y media entre elaboración y reposo. La clave para que quede perfecto está en respetar los tiempos de cocción y enfriado.
Ingredientes para el flan
Para preparar esta receta se necesitan:
- 100 gramos de azúcar
- 10 mililitros de agua
- 300 mililitros de crema de leche
- 300 mililitros de leche
- 350 mililitros de dulce de leche
- 5 mililitros de esencia de vainilla
- 4 huevos
- Frutos rojos a gusto para decorar
Paso a paso para hacerlo al horno
El primer paso consiste en preparar el caramelo. Para ello, se coloca el azúcar junto con el agua en una olla y se cocina a fuego medio hasta obtener un color ámbar. Si el caramelo se quema o adquiere un tono demasiado oscuro, conviene hacerlo nuevamente para evitar que quede amargo.
Luego, se vierte el caramelo en un molde desmontable y se distribuye de manera uniforme. Se deja enfriar por completo.
En otro recipiente se baten los huevos hasta integrar yemas y claras. Después se incorporan la crema de leche y la leche, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
El dulce de leche se agrega de a poco, revolviendo constantemente para evitar grumos. Finalmente, se suma la esencia de vainilla.
La mezcla se vuelca en el molde acaramelado y se cubre con papel aluminio. El horno debe precalentarse durante 10 minutos a 180 °C. Luego, el flan se cocina a baño María a 170 °C durante una hora.
Una vez finalizada la cocción, se deja reposar media hora a temperatura ambiente y, posteriormente, se lleva a la heladera por al menos dos horas. Al desmoldarlo, se puede decorar con frutos rojos, cuyo toque ligeramente ácido ayuda a equilibrar el dulzor del postre.
Una versión para preparar sin horno
Quienes no disponen de horno también pueden preparar este flan utilizando los mismos ingredientes y siguiendo idénticos pasos para la mezcla.
La diferencia está en la cocción. Para ello, se coloca una servilleta en el fondo de una olla amplia y sobre ella el recipiente con el flan. Después se añade agua hirviendo hasta cubrir aproximadamente la mitad del molde.
La preparación se cocina a fuego bajo durante una hora. Al terminar, se deja reposar 30 minutos a temperatura ambiente y luego se refrigera durante dos horas antes de desmoldar y servir.
Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, el flan de dulce de leche se presenta como una receta rendidora y una apuesta segura para quienes buscan un postre casero, cremoso y de esos que siempre invitan a repetir.
En base a El Universal/GDA
¿Encontraste un error?