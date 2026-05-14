Flan sin horno: cómo preparar este clásico postre con solo cuatro ingredientes

El flan es uno de los postres más clásicos y populares de la gastronomía. Su combinación de textura cremosa, vainilla y caramelo lo convirtió en un infaltable de muchas mesas familiares y restaurantes.

Aunque tradicionalmente suele cocinarse en horno, también existen alternativas más simples para prepararlo en casa cuando no se cuenta con este electrodoméstico o cuando se busca una opción práctica.

Una de ellas es la cocción a baño María, un método que permite lograr una textura similar sin necesidad de hornear el postre.

Un postre con siglos de historia

El origen del flan se remonta a la antigua Roma, donde comenzaron a elaborarse preparaciones dulces y saladas a base de huevo para aprovechar este ingrediente.

Con el paso del tiempo, la receta fue incorporando influencias de distintas cocinas europeas. Más adelante se sumaron ingredientes como la leche y la vainilla, mientras que en España apareció la versión dulce con caramelo que hoy es la más conocida.

Según el blog del restaurante Socarrat, durante siglos también existieron variantes saladas preparadas con pescado, carne y especias.

Ya en América surgieron nuevas versiones del postre, entre ellas flanes de café, chocolate, mango o el clásico napolitano.

Cómo preparar flan sin horno

Para esta receta se necesitan solamente cuatro ingredientes:

2 latas de leche condensada

2 latas de leche evaporada

6 huevos grandes

1 taza y media de azúcar

El primer paso es preparar el caramelo. Para eso, se coloca el azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se derrita y tome un color dorado. Luego se vierte cuidadosamente en el fondo de un molde.

Después, en una licuadora, se mezclan la leche condensada, la leche evaporada y los huevos hasta obtener una preparación homogénea.

La mezcla se vuelca sobre el molde caramelizado y se cubre con papel aluminio.

Flan Foto: Freepik

Cocción a baño María:

El molde debe colocarse dentro de otro recipiente más grande y cocinarse a baño María, con agua caliente y a fuego bajo, durante aproximadamente 60 a 75 minutos.

El flan estará listo cuando, al introducir un palillo, este salga limpio.

Una vez cocido, se deja enfriar a temperatura ambiente y luego se lleva a la heladera durante al menos dos horas antes de desmoldar y servir.

En base a El Tiempo/GDA