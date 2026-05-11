Receta de panqueques caseros con cuatro ingredientes: una solución fácil, rápida y económica
Aprendé el paso a paso tradicional con leche, huevos y harina. Trucos para lograr una masa suave ideal para platos dulces o salados y cómo conservarlos en el freezer por meses sin perder textura.
Los panqueques son una de las masas más fáciles y versátiles de lograr. Con pocos ingredientes, los panqueques son ideales para preparaciones dulces o saladas, con variedad de opciones de relleno, según el rol que cumplan en la mesa. Lo único que se necesita es: harina, huevos, leche y un poco de sal.
Con solo esos cuatro ingredientes y una buena técnica de mezclado y preservación, se obtiene una buena cantidad de panqueques, que sirven tanto para el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Se debe tener en cuenta que en caso de utilizarlos para preparaciones saladas como canelones de carne o de verdura, la masa debe ser un poco más gruesa para no romperse con el peso del relleno.
Las cantidades exactas para la receta de panqueques son:
- 2 huevos
- 220 gramos de harina
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 litro de leche
Paso a paso: cómo lograr una masa sin grumos
@mambrunense
PANQUEQUES No hace falta que tomes nota ya que solo necesitás pocos ingredientes y una taza de tu casa para medir. ▪︎1 taza de harina común 0000 o 000. ▪︎1 taza de leche. ▪︎2 huevos. ▪︎Opcional podés agregarle una pizca de sal. ▪︎un poco de manteca para la sartén. Agregás la harina en un bowl, los huevos y por último en 3 o 4 tandas le agregás la leche y revolvés con uno o 2 tenedores. No es necesario que tengas batidor de alambre o llevarlo a una licuadora. Dejás reposar la masa en heladera por 20 a 30 minutos. Calentás una sartén o panquequera y le agregás apenas de manteca, dejás que se tueste un poco y agregás un cucharón de la mezcla de la masa, esparcís por toda la superficie y cocinás por unos segundos, lo das vuelta y cocinás otros 30 segundos más aproximadamente. Lo vas apilando en un plato a medida que van saliendo. Salen entre 5 y 7 unidades dependiendo el tamaño de sartén y que tan finas o gruesas querés hacerlas. Mi masa no lleva manteca ya que lo uso en la sartén y no es necesario agregarle a la masa. Rellenalo con dulce de leche, mermelada o crema y frutas de estación... o usalos en recetas saladas para hacer canelones o la famosa torre de panqueques 🤗♬ sonido original - Edgardo Rios
- Batir los huevos en un bowl junto con la sal
- Incorporar la leche a la mezcla.
- Agregar la harina, batiendo constantemente para evitar que queden grumos
- Dejar reposar 20 minutos en la heladera.
- Colocar un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
- Una vez cocido, darlo vuelta y dejarlo pocos segundos más.
- Este proceso se repite hasta terminar la mezcla.
Si no son para el consumo inmediato, estos panqueques se pueden conservar en el freezer hasta cinco meses, y en la heladera no más de cuatro días.
Ideas de rellenos: del canelón de carne al postre de chocolate
- Carne: tanto para almuerzo o cena, los canelones de carne son un clásico relleno de panqueques.
- Dulce de leche: los típicos panqueques rellenos con dulce de leche son el postre perfecto.
- Relleno de verduras cremoso: la espinaca, la acelga o el choclo son las más elegidas para los canelones de verdura.
- Jamón y queso: de los más sencillos de preparar, enrollando los panqueques sobre una feta de jamón y otra de queso.
- Mermeladas varias: se pueden hacer panqueques frutales, untando mermelada y agregando toppings de fruta.
- Chocolate: otra opción dulce es con chocolate derretido. Se los puede potenciar agregando fruta cortada como banana o frutillas.
- Manzana cocida: estos panqueques son una opción más sofisticada, agregando manzana cocida en cubitos y sirviéndolo con una bocha de helado de crema.
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