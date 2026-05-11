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El País Bienestar Nutrición

Receta de panqueques caseros con cuatro ingredientes: una solución fácil, rápida y económica

Aprendé el paso a paso tradicional con leche, huevos y harina. Trucos para lograr una masa suave ideal para platos dulces o salados y cómo conservarlos en el freezer por meses sin perder textura.

El País
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11/05/2026, 12:34
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Panqueques de dulce de leche. Foto: Marian la que cocina

Los panqueques son una de las masas más fáciles y versátiles de lograr. Con pocos ingredientes, los panqueques son ideales para preparaciones dulces o saladas, con variedad de opciones de relleno, según el rol que cumplan en la mesa. Lo único que se necesita es: harina, huevos, leche y un poco de sal.

Con solo esos cuatro ingredientes y una buena técnica de mezclado y preservación, se obtiene una buena cantidad de panqueques, que sirven tanto para el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Se debe tener en cuenta que en caso de utilizarlos para preparaciones saladas como canelones de carne o de verdura, la masa debe ser un poco más gruesa para no romperse con el peso del relleno.

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Las cantidades exactas para la receta de panqueques son:

  • 2 huevos
  • 220 gramos de harina
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 litro de leche

Paso a paso: cómo lograr una masa sin grumos

@mambrunense

PANQUEQUES No hace falta que tomes nota ya que solo necesitás pocos ingredientes y una taza de tu casa para medir. ▪︎1 taza de harina común 0000 o 000. ▪︎1 taza de leche. ▪︎2 huevos. ▪︎Opcional podés agregarle una pizca de sal. ▪︎un poco de manteca para la sartén. Agregás la harina en un bowl, los huevos y por último en 3 o 4 tandas le agregás la leche y revolvés con uno o 2 tenedores. No es necesario que tengas batidor de alambre o llevarlo a una licuadora. Dejás reposar la masa en heladera por 20 a 30 minutos. Calentás una sartén o panquequera y le agregás apenas de manteca, dejás que se tueste un poco y agregás un cucharón de la mezcla de la masa, esparcís por toda la superficie y cocinás por unos segundos, lo das vuelta y cocinás otros 30 segundos más aproximadamente. Lo vas apilando en un plato a medida que van saliendo. Salen entre 5 y 7 unidades dependiendo el tamaño de sartén y que tan finas o gruesas querés hacerlas. Mi masa no lleva manteca ya que lo uso en la sartén y no es necesario agregarle a la masa. Rellenalo con dulce de leche, mermelada o crema y frutas de estación... o usalos en recetas saladas para hacer canelones o la famosa torre de panqueques 🤗

♬ sonido original - Edgardo Rios

  1. Batir los huevos en un bowl junto con la sal
  2. Incorporar la leche a la mezcla.
  3. Agregar la harina, batiendo constantemente para evitar que queden grumos
  4. Dejar reposar 20 minutos en la heladera.
  5. Colocar un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
  6. Una vez cocido, darlo vuelta y dejarlo pocos segundos más.
  7. Este proceso se repite hasta terminar la mezcla.

Si no son para el consumo inmediato, estos panqueques se pueden conservar en el freezer hasta cinco meses, y en la heladera no más de cuatro días.

Ideas de rellenos: del canelón de carne al postre de chocolate

  • Carne: tanto para almuerzo o cena, los canelones de carne son un clásico relleno de panqueques.
  • Dulce de leche: los típicos panqueques rellenos con dulce de leche son el postre perfecto.
  • Relleno de verduras cremoso: la espinaca, la acelga o el choclo son las más elegidas para los canelones de verdura.
  • Jamón y queso: de los más sencillos de preparar, enrollando los panqueques sobre una feta de jamón y otra de queso.
  • Mermeladas varias: se pueden hacer panqueques frutales, untando mermelada y agregando toppings de fruta.
  • Chocolate: otra opción dulce es con chocolate derretido. Se los puede potenciar agregando fruta cortada como banana o frutillas.
  • Manzana cocida: estos panqueques son una opción más sofisticada, agregando manzana cocida en cubitos y sirviéndolo con una bocha de helado de crema.
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