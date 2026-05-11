Receta de panqueques caseros con cuatro ingredientes: una solución fácil, rápida y económica

Los panqueques son una de las masas más fáciles y versátiles de lograr. Con pocos ingredientes, los panqueques son ideales para preparaciones dulces o saladas, con variedad de opciones de relleno, según el rol que cumplan en la mesa. Lo único que se necesita es: harina, huevos, leche y un poco de sal.

Con solo esos cuatro ingredientes y una buena técnica de mezclado y preservación, se obtiene una buena cantidad de panqueques, que sirven tanto para el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Se debe tener en cuenta que en caso de utilizarlos para preparaciones saladas como canelones de carne o de verdura, la masa debe ser un poco más gruesa para no romperse con el peso del relleno.

Las cantidades exactas para la receta de panqueques son:



2 huevos

220 gramos de harina

1/2 cucharadita de sal

1/2 litro de leche

Paso a paso: cómo lograr una masa sin grumos

@mambrunense PANQUEQUES No hace falta que tomes nota ya que solo necesitás pocos ingredientes y una taza de tu casa para medir. ▪︎1 taza de harina común 0000 o 000. ▪︎1 taza de leche. ▪︎2 huevos. ▪︎Opcional podés agregarle una pizca de sal. ▪︎un poco de manteca para la sartén. Agregás la harina en un bowl, los huevos y por último en 3 o 4 tandas le agregás la leche y revolvés con uno o 2 tenedores. No es necesario que tengas batidor de alambre o llevarlo a una licuadora. Dejás reposar la masa en heladera por 20 a 30 minutos. Calentás una sartén o panquequera y le agregás apenas de manteca, dejás que se tueste un poco y agregás un cucharón de la mezcla de la masa, esparcís por toda la superficie y cocinás por unos segundos, lo das vuelta y cocinás otros 30 segundos más aproximadamente. Lo vas apilando en un plato a medida que van saliendo. Salen entre 5 y 7 unidades dependiendo el tamaño de sartén y que tan finas o gruesas querés hacerlas. Mi masa no lleva manteca ya que lo uso en la sartén y no es necesario agregarle a la masa. Rellenalo con dulce de leche, mermelada o crema y frutas de estación... o usalos en recetas saladas para hacer canelones o la famosa torre de panqueques 🤗 ♬ sonido original - Edgardo Rios

Batir los huevos en un bowl junto con la sal Incorporar la leche a la mezcla. Agregar la harina, batiendo constantemente para evitar que queden grumos Dejar reposar 20 minutos en la heladera. Colocar un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite. Una vez cocido, darlo vuelta y dejarlo pocos segundos más. Este proceso se repite hasta terminar la mezcla.

Si no son para el consumo inmediato, estos panqueques se pueden conservar en el freezer hasta cinco meses, y en la heladera no más de cuatro días.

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