El error que cometés al desayunar: las verdaderas diferencias entre tomar un batido o un licuado

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, no es lo mismo tomarse un batido que un licuado. La diferencia no es solo de nombre: cambia la textura, la forma de prepararlos y hasta el efecto que tienen en la salud del cuerpo.

El batido suele ser más “comida” que bebida. Tiene una consistencia espesa, casi cremosa, porque se prepara con ingredientes más completos: fruta entera, lácteos como leche o yogur, y muchas veces extras como frutos secos o semillas. Esa combinación lo vuelve más contundente y saciante.

El licuado, en cambio, va por otro lado. Es más liviano, fluido y fácil de tomar. Generalmente mezcla frutas o verduras con agua o leche, logrando una bebida homogénea que se digiere rápido y resulta más refrescante. La experiencia cambia desde el primer sorbo. El batido tiene cuerpo, se siente denso y llena más. El licuado es ligero, casi “bebible” sin esfuerzo, ideal cuando buscás algo rápido o hidratante.

Jugos de frutas, licuados o batidos prontos para tomar. Foto: Freepik

¿Cuál conviene elegir? Depende del momento y de lo que necesites. Si buscás saciedad o reemplazar una comida ligera, el batido es mejor opción. Aporta más fibra, energía y suele sostenerte por más tiempo. Si querés algo fresco, liviano o fácil de digerir, el licuado cumple mejor ese rol.

Al conservar más la estructura de los ingredientes, el batido mantiene mayor cantidad de fibra. Eso no solo ayuda a la digestión, sino que también retrasa la absorción de nutrientes, generando una liberación de energía más sostenida. El licuado, al ser más homogéneo, permite una absorción más rápida de vitaminas y minerales. Es práctico, pero menos saciante.

No se trata de cuál es “mejor”, sino de para qué lo querés. El batido funciona más como alimento; el licuado, como bebida. Elegir uno u otro es, en el fondo, elegir cómo querés nutrirte en ese momento.

Con base en El Tiempo/GDA