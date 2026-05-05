¿Es sano tomar jugo de zanahoria todos los días? Ventajas y limitaciones de esta bebida

El jugo de zanahoria suele aparecer como una opción “saludable” casi automática. Es práctico, tiene buen sabor y concentra varios nutrientes en un solo vaso. Pero, como pasa con muchos alimentos procesados —aunque sean caseros—, no es exactamente equivalente a consumir la zanahoria entera.

Uno de los principales atractivos de esta bebida es su contenido de betacaroteno, un compuesto que el cuerpo transforma en vitamina A. Este nutriente cumple funciones clave, sobre todo en la visión, el sistema inmunológico y el mantenimiento de tejidos.

Además, el jugo aporta vitamina C y otros antioxidantes que participan en la protección de las células frente al daño oxidativo. Al estar en formato líquido, estos nutrientes se absorben rápido. Esa es una ventaja en términos de disponibilidad, aunque también implica algunos matices.

Al hacer jugo, se pierde gran parte de la fibra que sí está presente en la zanahoria entera. Y eso cambia bastante el panorama: la fibra no solo ayuda a la digestión, también modula la absorción de azúcares. Sin ella, el jugo concentra más los azúcares naturales de la verdura y se digiere más rápido. Por eso, aunque no tenga azúcares añadidos, conviene no exagerar con la cantidad.

Zanahorias. Foto: Rawpixel

Consumido con moderación, puede contribuir a distintos procesos:



Sistema inmune: las vitaminas A y C participan en la respuesta defensiva del organismo y en el mantenimiento de barreras como la piel y las mucosas.

Salud de la piel: los antioxidantes ayudan a contrarrestar el impacto de factores como la radiación solar o la contaminación.

Visión: la vitamina A es clave para la adaptación a la oscuridad, ya que interviene en la formación de pigmentos de la retina.

Estos efectos no son exclusivos del jugo, sino de la zanahoria en general. La diferencia está en cómo se incorporan.

¿Conviene tomarlo todos los días? Puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero no debería desplazar a la verdura entera ni consumirse en grandes cantidades. Un vaso ocasional puede ser una forma práctica de sumar nutrientes. Pero si la idea es aprovechar todos los beneficios —incluida la fibra—, la mejor opción sigue siendo comer la zanahoria completa.

El jugo de zanahoria no es “malo”, pero tampoco es una solución mágica. Es una versión concentrada de la verdura, con ventajas y limitaciones. Como suele pasar en nutrición, la clave no está en un solo alimento, sino en cómo se integra en el conjunto de la dieta.

Con base en El Universal/GDA