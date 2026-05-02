El paso indispensable que los chefs nunca olvidan: por qué siempre hay que secar la carne con papel

En el mundo de la gastronomía, un gesto simple puede marcar la diferencia entre un plato de restaurante y una preparación casera con resultados irregulares. Secar la carne antes de cocinarla es, según los expertos, un paso clave para lograr un dorado perfecto, con textura crujiente y sabor intenso.

La explicación es pura ciencia culinaria: el agua es el principal enemigo de la reacción de Maillard, el fenómeno responsable del color tostado, el aroma y el sabor profundo en los alimentos cocinados.

De acuerdo con Serious Eats, la presencia de humedad en la carne obliga a que la sartén utilice energía primero en evaporar el agua a 100 °C. Mientras esto ocurre, la temperatura desciende y la carne termina cocinándose al vapor, quedando pálida y con poco desarrollo de sabor.

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La ciencia detrás del dorado perfecto

La reacción de Maillard se activa de forma eficiente cuando la superficie de la proteína alcanza temperaturas entre 148 °C y 165 °C. Según Epicurious, incluso pequeñas cantidades de agua pueden retrasar este proceso crítico. Por eso, secar el filete garantiza una transferencia de calor inmediata y una mejor formación de la costra dorada.

Este principio también aplica a las carnes marinadas. Aunque el marinado aporta sabor, el exceso de líquido en la superficie puede generar vapor o quemarse, impidiendo un buen sellado.

Tira de asado de Brasas.

Cómo secar la carne correctamente

Para mejorar los resultados en la cocina, se recomienda seguir un proceso cuidadoso que preserve la calidad del alimento:



Retirar la carne de su envase y colocarla sobre una superficie limpia.

Utilizar papel absorbente para eliminar la humedad visible.

para eliminar la humedad visible. Secar bien ambos lados y los bordes del corte.

En piezas pequeñas, como cubos o tiras, distribuirlas antes de secarlas.

Sazonar justo antes de cocinar si se dispone de poco tiempo.

Desechar el papel correctamente para evitar contaminación cruzada.

El rol de la sal y el tiempo

Recipientes con sal. Foto: Freepik.

La relación entre sal y humedad también es determinante. Según Serious Eats, al salar la carne, esta libera jugos hacia la superficie. Si se cocina inmediatamente, se dificulta el sellado de la carne.

Por eso, lo ideal es salar el corte al menos 40 minutos antes o dejarlo en el refrigerador, sin cubrir, sobre una rejilla durante toda la noche. Esto permite un secado natural que mejora el dorado.

Si no hay tiempo, la recomendación es clara: secar bien la carne con papel y añadir la sal justo antes de llevarla al fuego, asegurando así una cocción perfecta y un resultado digno de restaurante.