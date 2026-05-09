Cómo hacer torta de manzana invertida sin gluten: el secreto del desmolde y horneado para que no se pegue

La torta de manzana esponjosa, dulce y calentita es un postre que nunca falla. A base de ricota, esta receta de torta de manzana invertida y sin harina se está viralizando por su fácil elaboración y sus resultados atractivos en todas las redes. Con ingredientes comunes y un modo de cocción simple, es perfecta para llevar a una merienda o disfrutar en casa al terminar la jornada, dándole un toquecito de horno antes de servir.

En caso de cocinar en tortera, la receta rinde para una torta chica de 16 cm. También se puede hacer un budín con un molde de 20 × 10 cm. En ambos casos, la manzana siempre irá del lado de abajo para que quede la forma invertida característica de esta torta.

Ingredientes de la torta de manzana sin harina

Para la masa:



500 g de ricota

3 huevos

150 g de azúcar

70 g de maicena

Esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de polvo de hornear

3 cucharadas de crema de leche o yogurt

Para el caramelo:



130 g de azúcar: colocar el azúcar en una ollita a fuego mínimo y sin tocar demasiado, hasta que tome color dorado. Luego volcar el caramelo en la budinera, o tortera y colocar rodajas finas de manzana (también se puede hacer con otras frutas como pera o durazno).

#tortainvertida #tortainvertida #recetasfáciles #cocinasimple ♬ A Day in My Life - Raya @recetasdeliciosasdepaula 🍎🍎TORTA INVERTIDA DE MANZANA SIN HARINA 🍰 Lleva: ✅ 500 g de ricota ✅ 3 huevos ✅ 150 g de azúcar ✅ 70 g de maicena ✅ Esencia de vainilla ✅ Ralladura de 1 limón ✅ 1 cda de polvo de hornear ✅ 3 cucharadas de crema de leche o yogur (yo le puse crema de leche) Para el caramelo: 🍯 Ponés 130 g de azúcar en una ollita, fuego mínimo, sin tocar demasiado, hasta que tome color dorado. Volcás ese caramelo en la budinera y acomodás rodajas finas de manzana (o pera 🍐 o durazno 🍑). Preparación: 1. Licuás todos los ingredientes. Si tu licuadora no tiene mucha potencia, hacelo con mixer. O pisá la ricota antes de licuar. O, si querés simplificar, comprá ricota cremosa. 2. Antes de poner la mezcla en el molde, agregás: 1/2 cucharadita de bicarbonato 1 cucharada de jugo de limón (Esto hace que quede aireada y esponjosa 💨) 3. Si te queda muy espesa, agregá un chorrito de leche hasta lograr una consistencia fluida. 4. Rellenás la budinera ya acaramelada con la fruta. 5. Horno 180° por 45 a 50 minutos. Rendimiento: Con esta preparación me salió: 1 budín de 20 × 10 cm (con manzana abajo) y 1 torta chica de 16 cm. A la torta no le puse fruta: simplemente enmantequé la tortera y la cociné al mismo tiempo. Quedó deliciosa porque se siente más el gusto a limón 🍋😍 Cuando sale, dejala reposar 10 minutitos y desmoldá tibia La fruta queda caramelizada y brillante… es una belleza. ¿La harías con manzana 🍏, pera 🍐 o durazno 🍑? #sinharina

Paso a paso de la torta sin gluten

Licuar todos los ingredientes de la masa (también puede ser con mixer). Agregar: 1/2 cucharadita de bicarbonato y 1 cucharada de jugo de limón (para que la masa quede aireada y esponjosa). Realizar la preparación del caramelo, rellenando la budinera (previamente enmantecada) con el caramelo y rodajas finas de manzana (una cantidad de manzana suficiente para cubrir la superficie del molde). Agregar la masa preparada sobre el molde acaramelado. Llevar a horno a 180° por 45-50 minutos. Desmoldar con las siguientes instrucciones.

Cómo evitar que la fruta se adhiera al molde

El desmolde es el momento clave de esta receta. Se debe realizar (lo más exacto posible) a los cinco minutos desde que se quita la preparación del horno. De no cumplir con este tiempo y dejarlo unos minutos más, la mezcla se enfría demasiado, lo que provocará que el caramelo se solidifique y la fruta quede adherida al molde. Esto no es ideal ya que la estética de la torta se perderá por completo, al quedar con huecos o rupturas por aquellos pedazos prendidos al molde. Igualmente, esto no alterará el sabor de la torta; se trata de una cuestión de presentación.