Coquitos: la receta para preparar un clásico de la pastelería en 30 minutos

Hay combinaciones que nunca pasan de moda y que, con pocos ingredientes, logran convertirse en un clásico de la pastelería.

Una de ellas es la del coco y el dulce de leche, dos sabores tradicionales que se unen en una preparación simple, ideal para la merienda, el postre o para compartir en una reunión.

Los coquitos con dulce de leche se caracterizan por su exterior apenas crocante, un interior tierno y un intenso aroma a coco tostado. El relleno de dulce de leche repostero completa una receta que no requiere técnicas complicadas y puede estar lista en alrededor de 30 minutos.

Coco y dulce de leche. Imagen ilustrativa creada con IA

Ingredientes:

200 gramos de coco rallado.

150 gramos de azúcar.

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de manteca derretida.

300 gramos de dulce de leche repostero.

Azúcar impalpable (opcional).

Cómo prepararlos:

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca.

En un recipiente, mezclar el coco rallado con el azúcar. Incorporar los huevos, la esencia de vainilla y la manteca derretida, y mezclar hasta obtener una preparación húmeda y compacta.

Si la masa queda demasiado seca, agregar unas gotas de leche. Si, por el contrario, resulta muy húmeda, incorporar un poco más de coco rallado.

Con las manos apenas humedecidas, tomar porciones de masa y darles forma de cono, presionando bien para que mantengan la forma durante la cocción.

Distribuir los conitos sobre la placa, dejando un pequeño espacio entre cada uno, y hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que la base y los bordes comiencen a dorarse.

Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de manipularlos.

Colocar el dulce de leche repostero en una manga pastelera y rellenar la base de cada conito. Si se desea, terminar con una lluvia de azúcar impalpable antes de servir.

Con estas cantidades se obtienen unos 20 coquitos, dependiendo del tamaño elegido. Son una opción ideal para acompañar unos mates o un café, y también para compartir en reuniones familiares o con amigos.

En base a La Nación/GDA