Frico friulano: la receta italiana con papas y mucho queso que conquista por su interior fundido y crocante

La gastronomía italiana es mucho más que pastas y pizzas. Entre sus preparaciones regionales más emblemáticas se encuentra el frico friulano, una especialidad típica de Friuli, en el norte del país, que se destaca por transformar pocos ingredientes en un plato lleno de sabor.

El frico es una especie de torta o tortilla que no lleva huevo y cuya base está compuesta por papas ralladas, cebolla y abundante queso. La combinación logra una textura muy particular: una costra dorada y crocante por fuera, mientras que el interior permanece suave, fundido e hilante.

Aunque la receta tradicional utiliza queso Montasio, también puede prepararse con variedades semiduras como Gouda, Provolone o Tybo, que ofrecen excelentes resultados.

Ingredientes (para 2 personas)



2 a 3 papas medianas (unos 500 gramos)

1 cebolla

250 a 300 gramos de queso semiduro (Montasio, Gouda, Provolone o Tybo)

2 a 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra, a gusto

Frico friulano Imagen creada por Chat GPT

Cómo preparar un frico friulano paso a paso

1. Preparar las papas

Pelar las papas y rallarlas con la parte gruesa del rallador. Enjuagarlas con agua fría y escurrirlas muy bien, o presionarlas con un paño limpio para eliminar el exceso de almidón y humedad.

2. Cocinar la cebolla

Cortar la cebolla en juliana fina y cocinarla en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, a fuego medio, hasta que quede tierna y transparente.

3. Incorporar la papa

Agregar la papa rallada a la sartén junto con la cebolla. Condimentar con sal y pimienta y cocinar a fuego bajo entre 10 y 14 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la papa esté cocida y flexible.

Frico friulano Imagen creada por Chat GPT

4. Sumar el queso

Incorporar el queso cortado en cubos pequeños o rallado grueso. Mezclar de manera constante hasta que comience a fundirse e integrarse por completo con las papas.

5. Dar forma y dorar

Compactar la preparación formando una torta redonda dentro de la sartén. Cocinar a fuego medio hasta que la base se despegue con facilidad y se forme una costra bien dorada y crocante.

6. Girar y terminar la cocción

Con ayuda de un plato o una tapa, dar vuelta el frico con cuidado para dorar el otro lado hasta obtener una superficie uniforme y crujiente.

Cómo servirlo

El frico puede presentarse cortado en triángulos, como una tortilla o una pizza. Se disfruta especialmente recién hecho, cuando el queso conserva toda su cremosidad y elasticidad. Para completar el plato, puede acompañarse con una ensalada de hojas frescas, vegetales de estación o una porción de polenta, según la tradición de la cocina del norte italiano.