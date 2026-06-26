La receta viral de cookies de garbanzos sin huevo ni lácteos que sorprende por su sabor y textura

Las recetas que combinan ingredientes simples y propuestas más livianas siguen ganando lugar en las redes sociales. Entre las últimas tendencias aparecen las cookies de garbanzos, una preparación que no lleva huevo ni lácteos y que utiliza menos harina que las versiones tradicionales.

Los ingredientes

Para prepararlas se necesitan una taza y media de garbanzos cocidos o en conserva, dos bananas bien maduras, tres cucharadas de miel, tres cucharadas de pasta de maní, media taza de harina, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal marina y 80 gramos de chocolate semiamargo.

Paso a paso

Para esta receta es imprescindible contar con una procesadora o una batidora de mano, ya que la preparación debe quedar bien lisa.

En un recipiente se colocan los garbanzos, las bananas cortadas en trozos, la miel, la pasta de maní y la esencia de vainilla. Se procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Galletas con trozos de chocolate. Foto: Freepik.

Luego se incorporan los ingredientes secos: harina, bicarbonato y sal. Se vuelve a procesar y, por último, se agrega el chocolate picado en trozos pequeños, mezclando con una cuchara o espátula.

La preparación se distribuye en cucharadas sobre una asadera forrada con papel manteca, dejando espacio entre cada porción. Las cookies se cocinan en horno precalentado a 180 °C durante unos 25 minutos o hasta que estén cocidas. Después se retiran con cuidado y se dejan enfriar sin encimarlas.

Quienes las probaron destacaron que, pese a no llevar huevo ni lácteos, tienen un resultado muy logrado. Además, aparecen como una alternativa de galletas con menos harina y un mayor aporte de fibra y nutrientes, sin grasas de origen animal.