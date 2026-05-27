Protein muffins virales en TikTok: la receta saludable y alta en proteínas ideal para desayunos rápidos
Fáciles de preparar, prácticos para llevar y con ingredientes simples, los “protein muffins” ganan terreno como opción saludable para desayunos y meriendas.
Para quienes buscan resolver el desayuno o la merienda de forma rápida y saludable, los llamados “protein muffins” se volvieron una de las recetas más comentadas en TikTok. Su popularidad creció gracias a una preparación sencilla, con pocos ingredientes y adaptable a distintos gustos o necesidades alimentarias.
Además de ser bajos en calorías, estos muffins incorporan grasas saludables y una buena dosis de proteína, lo que los convirtió en una alternativa elegida por muchas personas para arrancar el día con más energía o para consumir después de entrenar.
Según distintos portales de recetas saludables, suelen prepararse con avena sin gluten, proteína sabor vainilla y frutos rojos, una combinación que ganó gran visibilidad en redes sociales por su practicidad y por no requerir ingredientes difíciles de conseguir.
Una opción simple y fácil de adaptar
Uno de los puntos más valorados de esta preparación es que no exige demasiada experiencia en cocina. La receta puede ajustarse según las preferencias personales, la disponibilidad de ingredientes o las necesidades específicas de cada persona.
El formato individual también juega a favor. Al tratarse de muffins, resulta más sencillo controlar las porciones y llevarlos al trabajo, al estudio o incluso tenerlos prontos para consumir durante la semana.
Además, no contienen azúcar refinada ni alimentos ultraprocesados, algo que muchos usuarios destacan al compartir la receta en redes.
Qué ingredientes llevan
Para preparar estos muffins proteicos se necesitan:
- Copos de avena proteicos sin gluten
- Proteína en polvo sabor vainilla
- Canela
- Polvo de hornear
- Sal marina
- Leche de almendras sin azúcar
- Huevo
- Miel de maple o miel
- Extracto de vainilla
- Manteca de maní
- Frutos rojos frescos o congelados
El paso a paso
Lo primero es precalentar el horno a 175 °C y preparar el molde para muffins, ya sea enmantecándolo o colocando pirotines.
En otro recipiente, se mezclan la leche de almendras, el huevo, la miel, el extracto de vainilla y la manteca de maní. Luego, esa preparación se integra con los ingredientes secos.
Una vez pronta la mezcla, se reparte en los moldes hasta completar aproximadamente tres cuartos de cada espacio.
Después, los muffins se llevan al horno entre 25 y 27 minutos, hasta que queden dorados y firmes en el centro.
Finalmente, se dejan enfriar antes de desmoldarlos. También pueden guardarse en la heladera o congelarse para consumir más adelante.
Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, estos muffins se posicionan como una alternativa práctica para quienes quieren sumar proteínas a la alimentación cotidiana sin complicarse demasiado en la cocina.
En base a El Tiempo/GDA
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