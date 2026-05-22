Mug cake saludable en 2 minutos: la receta con banana y cacao que conquista las meriendas frías

Cuando bajan las temperaturas, las ganas de algo dulce y calentito suelen aparecer a media tarde. En ese escenario, las recetas rápidas y simples ganan terreno, sobre todo aquellas que permiten darse un gusto sin recurrir a productos ultraprocesados. En redes sociales, una de las preparaciones que viene sumando adeptos es el mug cake de banana y cacao compartido por la nutricionista Lorena Balerio, una alternativa práctica para quienes buscan resolver la merienda en pocos minutos.

La propuesta combina ingredientes básicos y fáciles de tener en casa. Además, no lleva harina ni azúcar agregada y se cocina directamente en una taza, en el microondas, en apenas dos minutos.

Una receta exprés para los antojos dulces

La preparación parte de una idea simple: transformar ingredientes cotidianos en una opción dulce, tibia y saciante. La banana aporta dulzor natural y textura, mientras que el cacao suma intensidad de sabor. El toque final aparece en el centro de la mezcla, con un cuadrado de chocolate amargo que se derrite durante la cocción.

Según plantea Balerio en su publicación, el foco está puesto en aprender a comer sin caer en restricciones extremas. “Más aprender a comer y menos dietas restrictivas”, resume la especialista al compartir esta preparación pensada para quienes buscan practicidad sin resignar sabor.

Lorena Balerio

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar esta merienda alcanza con:

1 banana madura

1 huevo

1 cucharada de cacao

1/4 cucharadita de polvo de hornear

1 cuadrado de chocolate 70% cacao

El paso a paso

La receta no requiere batidora ni utensilios especiales. Solo una taza apta para microondas.

Pisá la banana hasta formar un puré.

Agregá el huevo y mezclá bien.

Incorporá el cacao y el polvo de hornear.

Volcá la preparación en una taza.

Colocá en el centro el cuadrado de chocolate amargo.

Llevá al microondas durante dos minutos.

El resultado es una especie de bizcochuelo húmedo y caliente, ideal para acompañar una merienda en días fríos.

Dulce, rápido y con ingredientes simples

Las recetas rápidas para microondas vienen creciendo como tendencia porque permiten resolver comidas o colaciones en poco tiempo y con pocos elementos. En este caso, además, la combinación de huevo y banana ayuda a generar mayor saciedad que otras opciones dulces tradicionales.

La propuesta también se adapta fácilmente: puede servirse sola o acompañada con fruta fresca, frutos secos o una cucharada de yogur, según el gusto de cada uno.

Con apenas unos minutos y una taza, esta preparación demuestra que una merienda casera también puede ser simple, rica y práctica.