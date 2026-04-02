Cómo elegir el mejor chocolate en Pascuas: claves para comprar más saludable y sin excesos

Las Pascuas llegan con góndolas repletas de chocolate y una pregunta que se repite en muchas familias: ¿cómo elegir sin caer en excesos? Lejos de prohibiciones, el foco está en tomar decisiones más conscientes, priorizando calidad por sobre cantidad y entendiendo qué estamos comprando.

El chocolate no es un enemigo. Consumido con moderación, puede formar parte de una alimentación equilibrada. El punto está en diferenciar opciones y aprender a leer lo que muchas veces se esconde en la etiqueta.

Radiografía del chocolate

El chocolate surge de la mezcla de azúcar, pasta de cacao y manteca de cacao. Su calidad depende tanto del origen del cacao como de la proporción de esos ingredientes y de los agregados que pueda incluir.

Según explica la nutricionista Lorena Balerio, el cacao aporta antioxidantes como los flavonoides, además de compuestos como el triptófano y la feniletilamina, asociados al bienestar emocional. Sin embargo, advierte que estos beneficios solo se obtienen cuando el chocolate es de buena calidad y alto contenido de cacao.

El mejor aliado: el chocolate negro

El consenso es claro. El chocolate más saludable es el negro, especialmente en versiones que van del 70% al 90% de cacao. De acuerdo con Alma Cacao, este tipo concentra más nutrientes y compuestos bioactivos, con menor contenido de azúcar que otras variedades. Además, destaca que una porción diaria recomendada ronda los 20 a 30 gramos.

Balerio coincide en este punto y agrega que un chocolate con 70% de cacao ya ofrece mejores propiedades nutricionales, con menor presencia de azúcar.

Huevos de chocolate con pastillas de colores. Foto: Freepik.

Chocolate con leche y blanco: consumo ocasional

En el otro extremo aparecen las opciones más populares en Pascuas: el chocolate con leche y el blanco.

Balerio señala que el chocolate con leche incorpora más grasas y azúcar, lo que lo vuelve más atractivo pero menos nutritivo. Por su parte, el chocolate blanco prácticamente no contiene cacao sólido, por lo que su aporte antioxidante es mínimo.

Desde Alma Cacao refuerzan esta idea: el chocolate con leche puede tener hasta el doble de azúcar que el negro, mientras que el blanco se compone principalmente de manteca de cacao, azúcar y aditivos.

Claves para elegir en la góndola

A la hora de comprar huevos o tabletas, hay algunos criterios básicos que ayudan a tomar mejores decisiones:



Más cacao, menos azúcar. Balerio recomienda elegir productos con al menos 70% de cacao. Cuanto mayor es el porcentaje, menor es el contenido de azúcar.

Balerio recomienda elegir productos con al menos 70% de cacao. Cuanto mayor es el porcentaje, menor es el contenido de azúcar. Leer la lista de ingredientes. Según Balerio, los ingredientes se ordenan de mayor a menor proporción. El cacao debería aparecer primero. Alma Cacao coincide y sugiere evitar productos con aceites, jarabes o saborizantes artificiales.

Según Balerio, los ingredientes se ordenan de mayor a menor proporción. El cacao debería aparecer primero. Alma Cacao coincide y sugiere evitar productos con aceites, jarabes o saborizantes artificiales. Evitar etiquetas engañosas. Balerio advierte que términos como “chocolate puro” no siempre garantizan calidad, ya que pueden contener apenas 50-60% de cacao.

Balerio advierte que términos como “chocolate puro” no siempre garantizan calidad, ya que pueden contener apenas 50-60% de cacao. Cuidado con el azúcar. El exceso de azúcar no es propio del cacao, sino de los agregados. Alma Cacao señala que algunas versiones pueden duplicar la recomendación diaria, especialmente en chocolates con leche.

El exceso de azúcar no es propio del cacao, sino de los agregados. Alma Cacao señala que algunas versiones pueden duplicar la recomendación diaria, especialmente en chocolates con leche. Menos ingredientes, mejor. Un buen chocolate debería tener pocos componentes: pasta de cacao, manteca de cacao y algo de azúcar. Cuanto más larga la lista, mayor el nivel de procesamiento.

Para el estrés. Foto: Pxfuel.

Niños y Pascuas: cómo evitar excesos

El desafío no es solo qué elegir, sino cuánto consumir. En estas fechas, los niños suelen recibir varios huevos, lo que puede derivar en un consumo excesivo de azúcar. Balerio sugiere no prohibir, sino moderar. Elegir opciones más pequeñas, fraccionar el consumo y evitar que el chocolate esté disponible todo el tiempo son estrategias simples y efectivas.

También recomienda no usarlo como premio, para evitar construir una relación emocional poco saludable con los alimentos.

El equilibrio como clave

Las Pascuas no tienen por qué convertirse en un exceso. Elegir un chocolate de mejor calidad, prestar atención a las etiquetas y moderar las porciones permite disfrutar sin culpa.

Como resume Balerio, no se trata de eliminar el chocolate, sino de aprender a elegirlo y acompañar su consumo con hábitos saludables. Porque, al final, el equilibrio sigue siendo la mejor receta.