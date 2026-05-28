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El País Bienestar Nutrición

Scones de queso caseros y express que se obtienen con unos pocos ingredientes y sin amasar

La cocina casera gana terreno como una actividad ideal para combatir el estrés cotidiano en otoño. Una propuesta salada, crocante y rendidora que se resuelve en 20 minutos.

El País
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28/05/2026, 17:53
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Scones de queso
Scones de queso
Foto: Archivo El País

En los días de frío las recetas fáciles y calentitas alegran cualquier tarde en la merienda. Esta receta de scones de queso es una solución rápida y sencilla para tener un bocado calentito y casero, que se puede disfrutar en cualquier momento del día.

Listos en menos de 20 minutos, los scones de queso son ideales para acompañar con bebidas calientes, como el mate, té o café, mientras la temperatura desciende en pleno otoño. Conocé los ingredientes que lleva la receta y los pasos para obtener esta preparación casera y práctica.

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Ingredientes de los scones de queso

Esta receta lleva ingredientes que se suelen encontrar en todas las casas, sin necesidad de salir a comprar insumos al supermercado:

  • 250 gramos de harina leudante
  • 80 gramos de manteca fría
  • 100 gramos de queso rallado
  • 1 huevo
  • 100 ml de leche
  • Sal y pimienta a gusto

A estos ingredientes se les puede sumar cualquier tipo de topping a la mezcla o en el toque final de cocción, como hierbas, semillas u otros tipos de queso.

En el video se puede apreciar el paso a paso que se detalla a continuación (por más que las medidas no sean exactamente iguales, el proceso es el mismo):

El paso a paso de la receta de scones de queso

  1. Mezclar en un bowl harina y manteca fría cortada en cubos pequeños.
  2. Integrar con las manos hasta formar una textura arenosa.
  3. Agregar el queso rallado, sal y pimienta hasta integrar completamente.
  4. Incorporar el huevo y la leche y mezclar hasta formar una masa suave.
  5. Estirar la masa de unos 2 cm de espesor.
  6. Cortar los círculos de los scones con un vaso o cuchillo.
  7. Colocar en una asadera o rejilla y cocinar en horno fuerte durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.

Con estos simples pasos, se obtienen unos scones de queso deliciosos para compartir en la mesa y recibir los fríos con un rico gusto en la boca.

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