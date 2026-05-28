Scones de queso caseros y express que se obtienen con unos pocos ingredientes y sin amasar
La cocina casera gana terreno como una actividad ideal para combatir el estrés cotidiano en otoño. Una propuesta salada, crocante y rendidora que se resuelve en 20 minutos.
En los días de frío las recetas fáciles y calentitas alegran cualquier tarde en la merienda. Esta receta de scones de queso es una solución rápida y sencilla para tener un bocado calentito y casero, que se puede disfrutar en cualquier momento del día.
Listos en menos de 20 minutos, los scones de queso son ideales para acompañar con bebidas calientes, como el mate, té o café, mientras la temperatura desciende en pleno otoño. Conocé los ingredientes que lleva la receta y los pasos para obtener esta preparación casera y práctica.
Ingredientes de los scones de queso
Esta receta lleva ingredientes que se suelen encontrar en todas las casas, sin necesidad de salir a comprar insumos al supermercado:
- 250 gramos de harina leudante
- 80 gramos de manteca fría
- 100 gramos de queso rallado
- 1 huevo
- 100 ml de leche
- Sal y pimienta a gusto
A estos ingredientes se les puede sumar cualquier tipo de topping a la mezcla o en el toque final de cocción, como hierbas, semillas u otros tipos de queso.
En el video se puede apreciar el paso a paso que se detalla a continuación (por más que las medidas no sean exactamente iguales, el proceso es el mismo):
El paso a paso de la receta de scones de queso
- Mezclar en un bowl harina y manteca fría cortada en cubos pequeños.
- Integrar con las manos hasta formar una textura arenosa.
- Agregar el queso rallado, sal y pimienta hasta integrar completamente.
- Incorporar el huevo y la leche y mezclar hasta formar una masa suave.
- Estirar la masa de unos 2 cm de espesor.
- Cortar los círculos de los scones con un vaso o cuchillo.
- Colocar en una asadera o rejilla y cocinar en horno fuerte durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.
Con estos simples pasos, se obtienen unos scones de queso deliciosos para compartir en la mesa y recibir los fríos con un rico gusto en la boca.
¿Encontraste un error?