Día Mundial del Hummus: beneficios, origen y receta fácil paso a paso para prepararlo en casa

El hummus dejó de ser una preparación exclusiva de Medio Oriente para convertirse en un clásico global. Cremoso, nutritivo y fácil de combinar, este untable a base de garbanzos encontró su lugar tanto en picadas como en almuerzos livianos, wraps, tostadas o snacks saludables.

Cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Hummus, una fecha que busca homenajear una receta con siglos de historia y, al mismo tiempo, promover una alimentación basada en ingredientes simples y naturales.

Aunque existen distintas versiones sobre su origen, países como Líbano, Israel, Siria y Palestina disputan la autoría de esta preparación ancestral. Lo cierto es que su popularidad creció en todo el mundo gracias a su sabor suave y a sus beneficios nutricionales.

Un alimento con proteínas y fibra

El hummus tiene como base garbanzos cocidos, tahini (pasta de sésamo), limón, ajo y aceite de oliva. Esa combinación aporta proteínas vegetales, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales como hierro, calcio y magnesio.

Además, especialistas en nutrición suelen destacar que ayuda a generar saciedad y puede ser una buena alternativa para quienes buscan reducir el consumo de ultraprocesados o incorporar más legumbres a la alimentación cotidiana.

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad: puede acompañar vegetales, panes, crackers, ensaladas o incluso utilizarse como aderezo.

Salsa casera baba ganoush. Foto: Freepik.

Cómo hacer hummus casero: receta paso a paso

Prepararlo en casa requiere pocos ingredientes y no demanda demasiada experiencia en cocina.

Ingredientes



2 tazas de garbanzos cocidos

2 cucharadas de tahini

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

4 cucharadas de agua fría

Sal y pimienta a gusto

Pimentón o perejil para decorar

Hummus. Foto: Unsplash.

Paso a paso



Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora o licuadora. Agregar el tahini, el jugo de limón, el ajo y el aceite de oliva. Procesar durante unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar el agua fría de a poco para lograr una textura más cremosa. Salpimentar y volver a mezclar. Servir en un bowl con un chorrito de aceite de oliva por encima y decorar con pimentón o perejil.

Para una versión más suave, muchas personas optan por retirar la piel de los garbanzos antes de procesarlos. También se pueden sumar variantes con remolacha, morrón asado o palta.

En tiempos donde las comidas simples y caseras ganan terreno, el hummus reafirma su lugar como una opción rica, rendidora y saludable.