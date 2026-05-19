El truco de un chef español para lograr un arroz blanco más sabroso con caldo, ajo y laurel

El arroz blanco suele considerarse una de las preparaciones más simples de la cocina. Sin embargo, el chef español Juanjo López asegura que pequeños cambios en la cocción pueden transformar por completo el resultado final.

El cocinero, reconocido por su trabajo en el restaurante La Tasquita de Enfrente, compartió en redes sociales una receta en la que reemplaza el agua por caldo y suma ingredientes aromáticos como ajo y laurel para potenciar el sabor del arroz.

“Me vino a la cabeza la receta de mi abuela, pero con un giro”, explicó el chef en la publicación, donde detalló que utiliza caldo de pescado, aunque aclaró que también puede prepararse con caldo de pollo o de carne.

Los ingredientes para el arroz

La receta utiliza arroz de grano corto o medio y mantiene una proporción de dos medidas de caldo por cada medida de arroz. Además, incluye cebolla picada, dientes de ajo aplastados, hojas de laurel, aceite de oliva y sal.

Según explicó el chef, el objetivo es que el arroz absorba no solo el líquido, sino también los aromas del sofrito y del caldo durante la cocción.

Mujer pone sal en la olla. Foto: Magnific.

Cómo preparar el arroz paso a paso

La preparación comienza calentando aceite de oliva en una olla y cocinando la cebolla hasta que quede transparente.

Luego se agregan los ajos y las hojas de laurel para liberar el aroma sin llegar a dorarlos demasiado. Después se incorpora el arroz y se mezcla con el sofrito para impregnar bien los granos.

El siguiente paso es añadir el caldo caliente y ajustar la sal antes de llevar la preparación a hervor.

Una vez que rompe el hervor, se baja el fuego al mínimo, se tapa la olla y se cocina durante unos 13 minutos sin revolver.

Al terminar la cocción, el chef recomienda dejar reposar el arroz cinco minutos más con la olla tapada y luego separar suavemente los granos con un tenedor antes de servir.

Arroz. Foto: Pixabay

Qué pasa con el arroz recalentado

Además de las formas de cocción, especialistas en alimentación también advierten sobre la conservación del arroz ya preparado. La tecnóloga alimentaria Cristina Lora alertó sobre los riesgos de guardar arroz cocido durante demasiado tiempo en la heladera.

Durante una entrevista en el pódcast Hábito Zer0, explicó que una mala conservación puede favorecer la aparición del llamado “síndrome del arroz recalentado”, asociado a la bacteria Bacillus cereus. Según indicó, el arroz cocido no debería permanecer más de 24 horas refrigerado antes de volver a consumirse.

En base a El Tiempo/GDA