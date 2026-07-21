Postre de tres leches con proteína: una receta fácil para sumar este nutriente sin renunciar a lo dulce

Las proteínas cumplen un papel esencial en el organismo: participan en la reparación de los tejidos, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y aportan energía. Aunque suelen asociarse con la carne, también están presentes en otros alimentos, entre ellos los lácteos.

La leche es una fuente de proteínas que, además, aporta calcio, un mineral importante para la salud de los huesos y los músculos. Según U.S. Dairy, una taza (240 mililitros) de leche de vaca contiene alrededor de 8 gramos de proteína, aunque esa cantidad puede variar según el tipo de leche elegido.

¿Cuánta proteína aporta cada tipo de leche?

De acuerdo con los datos recopilados por la aplicación nutricional FatSecret, el contenido de proteína cambia según la variedad:

Leche regular: 8,03 gramos por taza.

Leche entera: 7,86 gramos por taza.

Leche al 1 % de grasa: 3,48 gramos por taza.

Leche de almendra: 1,51 gramos por taza.

Leche de soja: 10,98 gramos por taza.

Leche de avena: 2,76 gramos por taza.

Leche de coco: 2,02 gramos por taza.

Además del aporte proteico, los lácteos contienen calcio, un nutriente que participa en el desarrollo y mantenimiento del sistema óseo y muscular.

Un postre de tres leches con alto aporte proteico

Para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación sin renunciar a un postre, esta receta de mug cake de tres leches combina leche alta en proteínas, yogur griego y proteína de vainilla.

Rinde: 1 porción.

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Postre tres leches. Imagen creada con IA

Ingredientes:

Para el mug cake:

1 huevo grande.

30 gramos de harina de avena.

15 gramos de proteína sabor vainilla.

½ cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de leche deslactosada alta en proteína.

Para la mezcla de tres leches:

2 cucharadas de leche deslactosada alta en proteína.

2 cucharadas de yogur griego natural.

1 cucharada de leche evaporada light.

Unas gotas de esencia de vainilla.

Ralladura de limón para decorar.

Paso a paso:

Batir el huevo en una taza grande.

Agregar la harina de avena, la proteína de vainilla, el polvo para hornear, la vainilla y la leche, y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Cocinar en el microondas durante 70 segundos. Si el centro aún está húmedo, continuar la cocción en intervalos de 10 segundos.

Mientras tanto, mezclar los ingredientes de las tres leches.

Una vez cocido el mug cake, hacer pequeños orificios con un tenedor o un palillo y verter lentamente la mezcla para que la absorba.

Dejar reposar cinco minutos o refrigerar durante 20 minutos.

Decorar con yogur griego y ralladura de limón antes de servir.

Gracias a la combinación de lácteos y proteína de vainilla, esta preparación puede ser una alternativa para quienes desean aumentar la ingesta de proteínas dentro de una alimentación equilibrada.

En base a El Universal/GDA