Café helado con crema de whisky: la receta del postre líquido que transforma cualquier sobremesa en un momento especial

Las tendencias gastronómicas evolucionan y cada vez ganan más espacio los llamados "postres líquidos": preparaciones que combinan el universo del café con ingredientes cremosos y sabores dulces para ofrecer una experiencia diferente al final de la comida. Para acompañar esas sobremesas, una de las preparaciones que gana protagonismo es el café helado con crema de whisky.

Su atractivo reside en el equilibrio entre la intensidad del café, la frescura de la leche y la textura cremosa que aporta este licor. La receta es sencilla y permite obtener una bebida con aspecto de cafetería, ideal para servir en reuniones o como un cierre diferente de una comida.

Ingredientes



50 ml de crema de whisky.

1 shot de café espresso o café concentrado frío.

150 ml de leche fría, según preferencia.

Hielo.

Crema chantillí y chocolate rallado para decorar, opcionales.

Mujer tomando café helado con crema de whisky Imagen creada por Chat GPT

Paso a paso

El primer paso consiste en llenar un vaso alto con abundante hielo para mantener la bebida bien fría.

Luego se incorpora la leche. Si se desea una textura más aireada, puede espumarse previamente antes de servirla.

A continuación se agrega el café de forma lenta para que se formen capas visibles y, finalmente, se incorpora la crema de whisky, que aporta un perfil suave con notas dulces.

Para terminar, se puede decorar con crema chantillí y un poco de chocolate rallado por encima.

Más allá de su presentación, esta preparación propone una manera diferente de disfrutar el café y ofrece una excusa ideal para extender la sobremesa y seguir compartiendo una buena conversación.

En base a El Universal/GDA