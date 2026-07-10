Helado de pistacho casero: la receta fácil para lograr un postre cremoso sin usar máquina de helados

El helado es uno de los postres más elegidos durante los días de calor por su efecto refrescante. Entre los sabores más apreciados, el pistacho se destaca por su textura cremosa y el sabor característico de este fruto seco.

Aunque suele conseguirse en heladerías y supermercados, también puede prepararse en casa sin necesidad de contar con una máquina para hacer helados. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible obtener un resultado cremoso y de sabor intenso.

Ingredientes

Rinde aproximadamente 10 porciones.



190 gramos de pistachos naturales, sin sal y pelados.

315 mililitros de leche entera.

625 mililitros de crema de leche.

190 gramos de azúcar.

4 yemas de huevo medianas.

12 gramos de maicena.

Pistachos. Foto: Pixabay

Paso a paso para preparar el helado

Procesar los pistachos hasta obtener una pasta. Si se prefiere una textura con pequeños trozos, reservar una parte apenas triturada. En una olla, calentar la leche, la crema de leche y el azúcar, mezclando de forma constante. Cuando la preparación llegue al hervor, retirar del fuego. Aparte, batir las yemas junto con la maicena hasta integrar bien los ingredientes. Incorporar la pasta de pistacho y mezclar nuevamente. Agregar de a poco la preparación caliente sobre las yemas, sin dejar de batir para evitar que el huevo se cocine por efecto de la temperatura.

Volver a colocar toda la mezcla en la olla y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que tome una consistencia ligeramente espesa, similar a una crema. Pasar la preparación a un recipiente limpio y cubrir la superficie con film adherente para evitar que se forme una película. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante varias horas, preferentemente toda la noche.

Una vez bien fría, colocar la mezcla en un recipiente apto para congelador. Durante las primeras tres o cuatro horas, retirarla cada 30 minutos y mezclar con un tenedor para romper los cristales de hielo y favorecer una textura más cremosa. Antes de servir, dejar reposar el helado unos cinco minutos a temperatura ambiente. Puede disfrutarse solo o acompañado con los ingredientes que cada uno prefiera.

Helado de pistachos Magnific

Cómo conservar el helado para mantener su textura

Para preservar la cremosidad y el sabor, se recomienda almacenar el helado a una temperatura de -18 °C o inferior. Mantener una temperatura estable ayuda a evitar la formación de cristales de hielo, responsables de que el postre pierda suavidad y se vuelva más duro.

También conviene abrir el congelador solo cuando sea necesario y asegurarse de que la puerta quede bien cerrada para impedir el ingreso de aire caliente y humedad.

Otra recomendación es guardar el recipiente en la zona más fría del congelador, habitualmente al fondo y lejos de la puerta, donde las variaciones de temperatura son menores.

Por último, como el helado absorbe con facilidad los olores de otros alimentos, lo ideal es conservarlo en un recipiente con tapa hermética para mantener intactas sus características durante varios días.

En base a El Universal/GDA