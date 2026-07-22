La receta de gelatina con chía y remolacha que compartió Paula Pareto y se volvió viral por su aporte de colágeno

La exjudoca y campeona olímpica Paula Pareto mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir contenidos vinculados con la alimentación y los hábitos saludables. En los últimos días, una de sus publicaciones despertó gran interés: una receta de gelatina elaborada con chía y remolacha, destacada por su aporte de colágeno y por incluir ingredientes asociados a una alimentación nutritiva.

Para elaborar esta preparación se necesitan los siguientes ingredientes:



Remolacha.

Semillas de chía.

Gelatina sin sabor.

La remolacha es señalada por su aporte de hierro y antioxidantes, mientras que la chía aporta omega 3, fibra y proteínas de origen vegetal. Por su parte, la gelatina sin sabor contribuye al aporte de colágeno, una proteína fundamental para la salud de la piel, las articulaciones y los músculos.

Al compartir la receta, Pareto comentó en sus redes sociales que decidió incorporarla luego de conocer las recomendaciones sobre el consumo de colágeno a partir de los 30 años, y lo hizo con el tono distendido que caracteriza sus publicaciones.

El paso a paso de la preparación

El primer paso consiste en hidratar dos cucharadas de semillas de chía en una taza de agua durante unos 20 minutos.

Luego se prepara la base licuando dos remolachas cocidas con una taza de agua. La mezcla se cuela y se endulza a gusto con miel, azúcar o un edulcorante. También se puede sumar una cucharadita de jengibre o unas gotas de jugo de limón.

A continuación se hidratan 10 gramos de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría. Se deja reposar durante 10 minutos y luego se calienta brevemente en el microondas en dos intervalos de 15 segundos.

El siguiente paso es integrar la gelatina con la preparación de remolacha y la chía ya hidratada. Una vez que la mezcla esté homogénea, se distribuye en moldes y se lleva a la heladera durante al menos cuatro horas, hasta que adquiera consistencia.

Según explicó la exdeportista, se trata de un postre liviano, natural y nutritivo, que puede incorporarse en desayunos o meriendas.

El colágeno es la proteína más abundante del organismo y representa cerca del 25% del total de las proteínas del cuerpo. Cumple un papel importante en la estructura de los huesos, las articulaciones y la piel.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los péptidos de colágeno se obtienen a partir de la fragmentación de las proteínas completas de colágeno. Consumidos por vía oral, estos compuestos parecen acumularse en la piel y el cartílago, donde se estudian sus posibles efectos regenerativos.