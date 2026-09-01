La regla del 2-2-2: el método fácil para hacer panqueques caseros sin mirar la receta

La memorización de recetas no suele ser una tarea simple para muchas personas. Se suelen despertar un puñado de dudas en cuanto a proporciones, ingredientes y tiempos. Sin embargo, existe una receta de panqueques que posee un método práctico para incluirla entre los básicos de la cocina.

Se trata de la regla 2-2-2. Consiste en dos huevos, dos tazas de harina y dos tazas de leche.

Los expertos definen este método como una proporción que sirve de punto de partida para elaborar preparaciones versátiles, tanto dulces como saladas, sin necesidad de recurrir a una receta compleja.

Aclaran que no se trata de una proporción establecida a nivel universal, sino una regla útil para conseguir un producto rápido, fácil de preparar, y una materia sumamente versátil dentro de la cocina.

Los secretos detrás del método 2-2-2 en panqueques

La técnica requiere utilizar el mismo recipiente como medida única tanto para el ingrediente seco como para el líquido. A la base de huevos, harina y leche solo se le añade una cantidad muy pequeña de sal.

La consistencia final del batido debe ser fluida pero con cuerpo suficiente para correr en la sartén.

Si la textura termina siendo espesa, la solución podría estar en la incorporación de una pequeña cantidad adicional de leche. En caso de que la mezcla quede demasiado líquida y los panqueques tiendan a romperse, basta con sumar una cucharada de harina.

Para evitar la formación de grumos al integrar los ingredientes, conviene comenzar mezclando los huevos con la harina y únicamente una porción del líquido.

Una vez obtenida una pasta homogénea, se vierte el resto de la leche en forma progresiva. Si persisten imperfecciones, se recomienda pasar la preparación por un colador fino antes de llevarla al fuego. Dejar reposar la masa entre 15 y 30 minutos permite que la harina termine de hidratarse correctamente.

Panqueques enrollados dispuestos sobre un plato blanco, listos para servir. Foto: Canva.

La sartén donde se realizará la cocción debe estar caliente desde el inicio, para que el panqueque no absorba materia grasa de más ni se pegue. Alcanza con aplicar una pequeña capa de manteca o aceite en la superficie para evitar esto.

Para dar la vuelta a la masa sin que se rompa, el indicador clave es esperar a que los bordes se sequen y comiencen a desprenderse solos.

Esta elaboración podría rendir para obtener unas 16 unidades. Además, permite hacer preparaciones tradicionales con abundante dulce de leche o frutas, así como canelones, torres de panqueques y rellenos salados con vegetales, jamón y queso.