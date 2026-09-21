Impactante colisión en el estrecho de Singapur: un carguero embistió a un barco pesquero

Un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas muestra cómo una embarcación pesquera es embestida por un buque carguero. En el registro audiovisual, que fue verificado por la cadena británica BBC, se puede apreciar el momento del impacto.

1🧵/ 🇸🇬 | Un buque carguero con bandera panameña embistió y hundió un barco pesquero chino en aguas internacionales próximas a Singapur, dejando una estela de destrucción y... pic.twitter.com/Vpeh0Pyf6J — Código Rojo 🇲🇽 ✴ (@codigorojocdmx) September 21, 2026

Detalles del buque carguero y el pesquero involucrado

De acuerdo al citado medio, el hecho tuvo lugar en aguas del estrecho de Singapur, y presumen que haya ocurrido el pasado jueves 17. Por otro lado, se desconoce si hubo muertos o heridos luego de la colisión.

Trayecto del First Margaux en el sudeste asíático según Marine Traffic. Foto: captura Marine Traffic.

Según reportaron varios medios, el buque que impactó a la embarcación pesquera es un carguero de bandera panameña llamado "First Margaux" que está diseñado para transportar cargas secas a granel.

De acuerdo al sitio web marinetraffic.com, la nave -que actualmente se encuentra en aguas del océano Índico- mide 229 metros de largo y su ancho es de 32,3 metros. Desde esa página web afirman que el pesquero embestido -llamado Lu Qing Yuan Yu 108– es de bandera China y continúo su trayecto pese a haber sufrido daños.

Paralelamente, no se recibieron reportes de que se haya dado inicio a una investigación tras el incidente.

Carguero First Margaux. Foto: Marine Traffic.

Argentina: asesinó a un hombre de un corte en el cuello frente a varias personas

Una pelea callejera entre dos hombres, que ocurrió en las últimas horas en el barrio porteño de Constitución, en Argentina, tuvo un desenlace fatal cuando uno de ellos apuñaló al otro en el cuello y lo mató.

El atacante, que ya fue identificado por los investigadores, huyó de manera inmediata del lugar y aún continua prófugo.

De acuerdo al registro fílmico de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner, justo enfrente del sitio donde ocurrió la pelea, el violento hecho tuvo lugar este viernes.

Dos hombres se peleaban en medio de una calle cuando uno de ellos le asestó al otro una puñalada con un elemento cortante. Cuando el agresor huyó, algunas de las personas que estaban en la estación de servicio se acercaron para asistir a la víctima que quedó tendida en plena calle, pero ya no se movía.

Al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3 B y del SAME. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, indicaron las fuentes consultadas.