Lo encontraron de casualidad: aparece en Países Bajos un manuscrito de La Odisea de 1.700 años

Un pequeño fragmento de La Odisea de Homero, de unos 1.700 años de antigüedad, permaneció durante décadas en la Biblioteca de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, hasta que fue encontrado por casualidad gracias al papirólogo Mark de Kreij mientras hacía una investigación.

El fragmento, fechado entre los siglos III y IV después de Cristo, contiene versos del libro XII de la obra. Sólo se conocen alrededor de una treintena de piezas similares en el mundo, según informó la institución neerlandesa.

La pieza había sido considerada inicialmente un fragmento poco relevante del siglo VII. El investigador reconoció algunas palabras características de las epopeyas de Homero y un análisis permitió determinar que correspondían al libro XII de 'La Odisea', una de las obras célebres de la literatura griega antigua, que relata el viaje de regreso a Ítaca de Odiseo tras la guerra de Troya.

El fragmento mide 6,6 por 7,7 centímetros, aproximadamente el tamaño de una carta de una baraja, y presenta decoloración y manchas de humedad.

El pergamino pertenecería a un lector de Homero oriundo de Egipto

La universidad explicó que el pergamino habría formado parte de una edición completa y de formato pequeño de 'La Odisea', como del tamaño de un lector electrónico Kindle, perteneciente probablemente a un lector de Homero que vivía en el oasis de Fayum, en Egipto, sobre el año 300.

Los versos conservados narran uno de los momentos decisivos de la obra: cuando Helios, dios del Sol, descubre que los compañeros de Odiseo han sacrificado y comido su ganado sagrado pese a la prohibición de su líder.

Helios pide entonces a Zeus que los castigue y una tormenta acaba destruyendo el barco y causando la muerte de toda la tripulación, dejando a Odiseo como único superviviente.

La universidad considera el pasaje un "punto de inflexión crucial" de La Odisea, situado a mitad de los 24 libros que componen la obra.

La pieza forma parte de una colección de antiguos manuscritos cristianos que la Universidad de Utrecht compró a mediados del siglo XX a los herederos del académico alemán Carl Schmidt.

La mayor parte de esos documentos estaban escritos sobre pergamino en copto, una lengua utilizada en Egipto y escrita principalmente con caracteres derivados del alfabeto griego, aunque la colección contenía también papiros egipcios y griegos que habían recibido menos atención.

Pese a la antigüedad de la pieza, el papirólogo señaló que no está entre los documentos más antiguos con los que ha trabajado. "Para mí es incluso bastante nuevo", afirmó, celebrando que tiene "el trabajo más divertido del mundo, un buscador de tesoros".

De Kreij encontró el fragmento hace unos dos años, aunque la universidad ha anunciado ahora el descubrimiento coincidiendo con el interés internacional por la obra de Homero tras su adaptación cinematográfica dirigida por el británicoestadounidense Christopher Nolan.

Con información de Agencia EFE