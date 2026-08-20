Diez frases icónicas de La Odisea que nos enseñan a vivir mejor, según la psicología

Hay viajes que ocurren en el mar y otros que ocurren por dentro. En La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, Odiseo atraviesa monstruos, guerras, pérdidas y tentaciones durante su largo regreso a Ítaca. Debajo de la aventura hay una historia profundamente humana: la de alguien que intenta reencontrarse con aquello que da sentido a su vida.

Vista desde el bienestar emocional, la historia de Homero puede leerse como una colección de aprendizajes sobre cómo atravesar las dificultades. Estas son diez frases de la película que, más allá de su contexto épico, pueden dejar una enseñanza para la vida cotidiana.

1. “La visión más clara de los hombres es desde abajo”

Odiseo pronuncia esta frase cuando habla de observar a los poderosos desde una posición inferior. Más allá de la escena, la frase invita a pensar en la perspectiva. Cuando estamos atravesando un problema, solemos mirar la situación desde nuestro propio lugar y asumir que esa es la única interpretación posible. La psicología ha mostrado la importancia de tomar distancia de los propios pensamientos y contemplar una situación desde otros ángulos. A veces, cambiar de perspectiva no modifica lo que ocurrió, pero sí puede modificar la forma en que lo vivimos.

2. “El amor no es un sacrificio”

La frase aparece en un diálogo entre Penélope y Odiseo en torno a las decisiones que ambos deben tomar frente a la guerra y la separación. Puede leerse como una advertencia sobre una idea bastante extendida: que amar significa necesariamente renunciar a uno mismo. Pero una relación saludable no debería exigir la desaparición de las propias necesidades, límites o identidad. El bienestar emocional también implica preguntarse qué estamos dando por amor y qué estamos dejando de ser para sostener un vínculo.

Pareja mirándose a los ojos. Foto: Magnific.

3. “¿Y si no puedo?”

Penélope le pide a Odiseo que prometa que regresará. Él responde con una pregunta sencilla: “¿Y si no puedo?”. La frase tiene algo profundamente humano: reconocer que no todo está bajo nuestro control. Hacer promesas sobre el futuro puede resultar tranquilizador, pero la vida está llena de incertidumbres. Aceptar que existen cosas que no podemos garantizar no significa ser pesimistas. Puede ser, por el contrario, una forma de desarrollar una relación más realista con la incertidumbre.

4. “Hay un mundo más allá de estas paredes”

La frase aparece cuando los personajes contemplan la posibilidad de escapar y abandonar aquello que conocen. Aplicada a la vida cotidiana, recuerda que nuestros problemas pueden hacernos sentir que el mundo se redujo a aquello que estamos viviendo. Una ruptura, un fracaso laboral, una enfermedad o un conflicto pueden ocupar tanto espacio mental que parece que no existe nada más. Pero sí existe. Salir de las “paredes” puede significar pedir ayuda, conocer gente nueva, cambiar de rutina, viajar, volver a una actividad que disfrutábamos o simplemente permitirnos imaginar otro futuro.

5. “El poder del sacrificio está en el costo”

La frase aparece vinculada a uno de los grandes dilemas de la historia: qué estamos dispuestos a entregar y quién paga realmente el precio. En la vida cotidiana, puede servir para revisar una idea que muchas veces confundimos con virtud: sacrificarse siempre. Cuidar a otros es valioso, pero no todo sacrificio es saludable. Si una decisión implica renunciar permanentemente al descanso, la salud, los vínculos o los propios límites, quizás sea necesario preguntarse quién está pagando ese costo.

6. “No busques dioses en los hombres”

Odiseo pronuncia esta frase después de experimentar las limitaciones y contradicciones de quienes lo rodean. Desde el bienestar emocional, puede leerse como una invitación a bajar a las personas del pedestal. Idealizar a una pareja, un amigo, un padre, un jefe o incluso a nosotros mismos genera expectativas imposibles de sostener. Las personas pueden querernos y decepcionarnos, ayudarnos y equivocarse, ser extraordinarias en algunos aspectos y limitadas en otros. Aceptar esa complejidad permite construir vínculos más realistas.

7. “La fortuna favorece a los valientes”

La frase recupera una idea clásica de la épica: para avanzar hay que animarse a actuar. No significa que correr riesgos siempre produzca buenos resultados. Desde una mirada psicológica, puede entenderse de otra manera: la acción es muchas veces necesaria para salir del estancamiento. Esperar a sentirnos completamente seguros antes de hacer algo puede mantenernos inmóviles. A veces la confianza aparece después de dar el primer paso, no antes.

Mujer sintiéndose fuerte. Foto: Freepik.

8. “Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y mi casa. Ni siquiera yo”

La frase condensa uno de los grandes conflictos internos de Odiseo: después de pasar años combatiendo, debe descubrir nuevamente qué significa regresar. Aquí aparece una pregunta muy actual: ¿qué pasa cuando conseguimos aquello por lo que luchamos durante años, pero ya no somos las mismas personas que comenzaron el camino? El regreso también puede requerir adaptación. Volver a una relación, a una ciudad, a un trabajo o a una versión anterior de nuestra vida no significa recuperar exactamente lo que había antes. Nosotros también cambiamos.

9. “Lo que más quieres es lo que más no puedes tener”

Al recordar el canto de las sirenas, Odiseo explica que la tentación está relacionada con aquello que deseamos precisamente porque no podemos alcanzarlo; y que, en ocasiones, lo que más queremos recuperar es aquello que ya perdimos. La frase puede leerse desde un concepto psicológico muy cotidiano: la idealización de lo perdido. Cuando algo deja de estar disponible, nuestra mente puede aumentar su valor y recordar selectivamente sus aspectos positivos. Por eso, después de una ruptura o una pérdida, no siempre extrañamos exactamente aquello que tuvimos. A veces extrañamos la versión idealizada de aquello.

10. “Un nuevo amanecer iluminará el mundo sumido en la oscuridad”

Hacia el final de la película, Odiseo transmite a Telémaco una idea de esperanza vinculada con la posibilidad de dejar atrás los errores. Es, quizás, la enseñanza más directa de todas: ninguna etapa difícil tiene por qué convertirse en la totalidad de nuestra historia. La esperanza no implica negar lo ocurrido ni fingir que el dolor no existió. Implica aceptar que el futuro todavía puede contener experiencias diferentes. Después de una guerra, una pérdida o un fracaso, puede aparecer otro amanecer.