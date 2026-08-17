Feng Shui: los cambios simples que podés hacer en casa para atraer calma y renovar la energía

Sin saber por qué, a veces notamos cómo en nuestra casa hay “algo” que no termina de funcionar. Algunos espacios son “incómodos” y no se trata tan solo de una “sensación”, sino de algo que percibimos cuando habitamos ese lugar: la vibración de ese espacio.

Debemos hacer de nuestra casa nuestro lugar en el universo. Debe ser nuestro templo, nuestro refugio y nuestra protección. Tenemos que entender que todo lo que nos rodea transmite e intercambia energía con nosotros, por lo cual, cuidar nuestro entorno se vuelve fundamental para nuestra energía vital.

Hoy te comparto cambios muy sencillos que podés hacer en tus espacios para vivir en un ambiente que calme tu mente y eleve tu vibración. Tanto la luz como las texturas, los colores y los objetos que nos rodean pueden cambiar nuestra energía. Observemos con consciencia nuestro entorno.

Renovar la energía

Podemos comenzar por ordenar y ventilar al menos una vez al día, temprano en la mañana, antes de salir, o durante las horas de mayor sol. De esa manera, renovaremos el aire del ambiente y haremos circular la energía en el interior de la vivienda. El orden siempre es fundamental. El ruido visual es algo que baja muchísimo la vibración, por eso cuidá qué objetos dejás fuera de lugar. Así como tratás tu espacio, es como tratás tu interior.

Cambiá la luz fría por luz cálida. Esto se vuelve fundamental en la percepción de los espacios. Podés tener una luz fría como iluminación general, pero es importante rodearte de luz cálida a la altura de donde te sentás, en ese rincón del final de tu día o en tu mesa de luz. Es importante que logres conectar con esa energía de final de día que proponen la calidez y la luz indirecta.

Plantas feng shui Foto: Pexels

Tener un rincón, un lugar específico de tu vivienda donde puedas relajarte al final del día, es necesario. Dejá algo allí para que te espere: un aroma, una frase, una foto, algo que te impulse a pensamientos positivos al final de tu jornada. Esos cinco minutos antes de dormir son necesarios para conectarte con vos mismo y sentir cómo estás, cómo está tu cuerpo.

Crear espacios armoniosos

En general, debemos tratar de tener espacios suaves. Con esto me refiero a incorporar texturas y colores amables en nuestra vivienda. Es beneficioso el uso de lino, madera, cerámica, fibras naturales y plantas, que son grandes aliadas para el equilibrio energético. Estas plantas deben ser de hojas redondeadas, ya que no queremos agregar energías cortantes a nuestros espacios. Las distintas texturas hacen que la casa se sienta más acogedora y que la energía fluya de mejor manera.

Plantas en el Feng Shui Foto: Tatiana Balostro

El color de tus espacios también es importante. En general, lo mejor es tener una base neutra, con beige, verdes claros y algo de blanco, y dejar que lo colorido lo aporten los objetos específicos que tengamos en nuestra vivienda. Si conectás especialmente con un color, podés incorporarlo de manera más atrevida en algún punto de tu hogar, pero no cubrir todo con él, ya que eso sería un exceso de fuego en el interior de tus espacios y no resulta beneficioso para tu claridad mental.

Tu casa es tu aliada, pero eso dependerá de cómo sientas, observes y trabajes tus espacios. El mismo cuidado y amor que les damos a nuestros espacios habitables es el que le damos a nuestro interior. Hacé de tu hogar una pausa de revitalización para tu cuerpo y tu mente.