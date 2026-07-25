Cinco películas que adaptan "La Odisea" sin que muchos lo sepan: de Bob Esponja a un clásico de Kubrick

Christopher Nolan dijo recientemente que La Odisea, el poema épico de casi 3.000 años de Homero, era su “texto fundacional”: “Está en todo lo que hice antes”.

Eso es lo que tiene esta antigua y perdurable saga, que narra el peligroso viaje de 10 años de Odiseo para regresar a Ítaca tras la guerra de Troya: es el texto fundacional de casi toda la narrativa moderna.

Como la nueva adaptación de Nolan, muchas reinterpretaciones han sido directas: Itaca - Il Ritorno (2024), de Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes como Odiseo y Juliette Binoche como Penélope; Ulises (1955), de Mario Camerini, con Kirk Douglas y la miniserie de NBC La Odisea (1997). También inspiró la serie web Star Trek Odyssey y una parodia de Los Simpson.

Muchas otras adaptaciones podrían describirse mejor como “codificadas por la Odisea”, y presentan el viaje del héroe de maneras imaginativas. Aquí hay algunas que están en streaming.

Bob Esponja: La película (2004)

Los temas de identidad y astucia presentes en Homero también srivieron de base para propuestas más disparatadas, como el primer largometraje de Bob Esponja. Dirigida por su creador, Stephen Hillenburg, es una adaptación evidente.

Mientras Bob Esponja emprende un viaje heroico acompañado por el torpe Patricio Estrella, encuentran monstruos míticos y tentaciones semejantes a las Sirenas y los Lotófagos; aquí, el helado intoxica, seduce y engaña.

Imagen de "Bob Esponja". Foto: Archivo.

La princesa Mindy, una sirena semejante a Atenea, los guía, les concede valor y confianza y les advierte sobre un Cíclope: un buzo de un solo ojo.

También les entrega una “bolsa mágica de vientos” para impulsarlos rápidamente de regreso a Fondo de Bikini cuando completen su misión, un atajo que Patricio, fiel a sí mismo, arruina al dejar escapar la bolsa. En La Odisea, un regalo similar del rey Eolo, señor de los vientos, es malgastado por uno de los compañeros de Odiseo cuando ya tenían Ítaca a la vista, provocando una tormenta que los devuelve a la isla de Eolia. (Paramount+).

2001: Odisea del espacio (1968)

La epopeya espacial existencial de Stanley Kubrick sobre el viaje del astronauta Dave Bowman por el cosmos imita el relato de Homero en más que el título.

En 1965, cuando la película aún se llamaba Viaje más allá de las estrellas, Kubrick explicó lo difícil que había sido describir el proyecto: “Lo mejor que se nos ocurrió fue decir que era una odisea espacial, comparable en algunos aspectos con la Odisea de Homero”, afirmó. “Se nos ocurrió que, para los griegos, las inmensas extensiones del mar debían de tener el mismo tipo de misterio y lejanía que el espacio tiene para nosotros, y que las remotas islas visitadas por los maravillosos personajes de Homero no eran menos lejanas para ellos que los planetas en los que pronto aterrizarán nuestros astronautas lo son para nosotros”.

El apellido Bowman (arquero) recuerda cuando Odiseo, disfrazado de mendigo, revela su verdadera identidad tensando su arco de madera y cuerno y disparándolo con maestría, dejando atónitos a los pretendientes que acosaban a su esposa.

¿Y el Cíclope al que Bowman debe engañar y vencer para poder trascender? HAL, la villana inteligencia artificial con un único ojo rojo brillante. (HBO MAX).

Después de hora (1985)

El crítico Vincent Canby comparó esta surrealista comedia de Martin Scorsese con Alicia en el país de las maravillas, al explicar cómo Paul Hackett (Griffin Dunne), un rígido programador de Manhattan, desciende hacia “un país de las maravillas urbano poblado por escultores excéntricos, artistas, cantineros, camareras, potenciales suicidas, ladrones, fenómenos y solitarios”.

Pero aun Alicia en el país de las maravillas, con sus desvíos interminables, obstáculos exasperantes y desfile constante de aliados y enemigos, podría considerarse una obra “codificada por la Odisea”. Aquí, Paul sigue a Marcy (Rosanna Arquette) hasta el inframundo del SoHo; ella es la Sirena que lo atrae fuera de la seguridad de su vida rutinaria. Muy pronto está maltrecho y desesperado por regresar a casa.

Paul incluso intenta, sin saberlo, una maniobra del caballo de Troya. Gracias a un engaño ideado por el astuto Odiseo, los griegos fueron introducidos tras las líneas enemigas ocultos dentro de un enorme caballo de madera, poniendo fin a la guerra de Troya (tal como se narra en La Eneida). En Después de hora, Paul, desaliñado y perseguido por una turba de justicieros, termina encerrado dentro de una escultura de papel maché. Cuando unos ladrones roban la “obra de arte”, esta cae de la camioneta y Paul se estrella contra el suelo al amanecer, poniendo fin a su pesadilla. (HBO MAX).

El oro de Ulises (1997)

Esta película independiente escrita y dirigida por Victor Nuñez ofrece una versión más serena y realista de La Odisea. Peter Fonda interpreta al estoico Ulysses “Ulee” Jackson, un apicultor viudo de Florida y veterano de Vietnam que fue el único sobreviviente de su unidad de combate. Le dice a su nieta -Penny, llamada así en honor a su esposa Penélope- que sobrevivió gracias a que era “astuto”, un guiño a Odiseo.

Ulee cría a regañadientes a Penny y a su hermana porque su padre está preso por un robo a un banco y su madre, Helen, desapareció. La desaparición de Helena fue lo que desencadenó la guerra de Troya y separó a Odiseo de su hogar.

Los violentos socios del hijo de Ulee llegan como los pretendientes que profanan el palacio de Odiseo. Allí mantienen como rehenes a Helen y a las nietas de Ulee mientras exigen el dinero robado del banco. Como Odiseo, Ulee se ve obligado a librar otra batalla, solo que esta vez para recuperar el control de su propia casa. (HBO MAX).

Paris, Texas (1984)

La obra maestra de Wim Wenders es, en el fondo, una variación contemporánea de La Odisea, con el Mediterráneo remplazado por el desierto del sur de Estados Unidos. Travis (Harry Dean Stanton) reaparece después de cuatro años, sin memoria aparente y casi sin hablar, para emprender un lento viaje de regreso hacia su hijo y hacia Jane (Nastassja Kinski), la mujer que dejó atrás.

Como Odiseo, Travis vuelve transformado por un largo exilio. Su viaje no consiste en derrotar monstruos, sino enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos y recuperar, si es posible, el vínculo con su familia. El reencuentro con su hijo Hunter recuerda el regreso del héroe a Ítaca antes de recuperar su lugar en el hogar, mientras que Jane funciona como una Penélope moderna: no espera pasivamente, sino que rearmó su vida, obligando a Travis a comprender que el regreso no garantiza la restitución del pasado.

Imagen de la película "Paris, Texas". Foto: Archivo.

El clímax, en la célebre conversación a través del vidrio del peep show, reemplaza la violencia épica por una confesión íntima. Travis recupera voz e identidad al narrar su propia historia, del mismo modo que Odiseo reafirma quién es contando sus aventuras. Pero su triunfo consiste en renunciar, aceptando que el final del viaje no es recuperar lo perdido, sino encontrar redención. (Prime Video).

En base a The New York Times

