Marroquí viajó oculto en el eje de las ruedas del ómnibus del Real Valladolid desde Ceuta hasta la península

Un joven marroquí menor de edad viajó desde Ceuta a la península ibérica metido en la parte baja del ómnibus del Real Valladolid a su regreso de disputar un partido de la Segunda División en ese enclave norteafricano español.

El joven inmigrante fue descubierto después de que los jugadores del equipo escucharan unos ruidos extraños en los bajos del vehículo tras recorrer varios kilómetros, informaron este lunes a AFP fuentes del club español.

El hallazgo del menor en los bajos del vehículo

El Valladolid regresaba en la madrugada de este lunes a su ciudad, en el centro de España, tras disputar el domingo un partido de la Segunda División española en el campo del Ceuta (1-1). El ómnibus paró en un área de servicio y los jugadores descubrieron al menor en el eje de las ruedas traseras del vehículo.

El joven había viajado en los bajos del coche durante todo el viaje en ferry a la península desde Ceuta más otro centenar de kilómetros hasta que acabó pidiendo ayuda.

El menor fue atendido por la delegación del club, que le dio comida, agua y ropa, mientras llegaba la guardia civil. Los agentes se hicieron cargo del menor y el equipo pudo seguir su camino a Valladolid.

Previamente, durante la entrada a la cancha y la foto antes del inicio del partido, los jugadores del Valladolid posaron con camisetas que indicaban: "Estamos con Ceuta y los ceutíes".

Jugadores del Real Valladolid posan con camisetas que indican: "Estamos con Ceuta y los ceutíes". Foto: Instagram/realvalladolid

El cruce desde Ceuta y el contexto migratorio en la región

En los últimos años, se han dado algunos casos similares de inmigrantes que intentan pasar de Ceuta a la península escondidos en distintos vehículos que hacen el trayecto de un lado a otro del estrecho de Gibraltar.

Ceuta sufrió los 30 y 31 de julio una masiva entrada de decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos, de los que la mayoría regresaron en las horas posteriores.

Sin embargo varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

Con información de AFP