Japón lanza misión mundial a una luna de Marte: los objetivos del proyecto y por qué es "histórico"

Científicos japoneses lanzaron ayer martes una nave espacial que aspira a ser la primera en recoger muestras de una de las lunas de Marte, lo que podría ayudar a desvelar los orígenes del sistema solar y de la vida en la Tierra.

El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) despegó del Centro Espacial de Tanegashima, al sur de la isla japonesa de Kyushu, según una transmisión en directo difundida por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Poco después, los científicos informaron que la sonda espacial se dirigía ya hacia la región marciana, después de una separación exitosa de su cohete.

Tras la separación, JAXA indicó que recibió señales de la nave confirmando que opera con normalidad. “He soñado con este día, estoy increíblemente feliz”, declaró Mari Aida, investigadora de JAXA. “En este momento siento un gran alivio”.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, declaró en una rueda de prensa luego del lanzamiento que la sonda “ha dado el primer paso hacia la realización de una misión de exploración en la esfera marciana” y prometió “hacer todo lo posible” para garantizar su funcionamiento.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijo que el “exitoso” lanzamiento del cohete “constituye una noticia sumamente positiva”: “Espero sinceramente que esta iniciativa histórica culmine con éxito y que se logren traer a la tierra las muestras del sistema marciano”, expresó a través de un mensaje en la red social X.

Personas observan el lanzamiento del cohete H3, que transporta la sonda espacial Martian Moons eXploration, en el Centro Espacial de Tanegashima. Foto: AFP

Si la operación tiene éxito, esta nave tiene programado llegar en agosto del próximo año a Fobos, el satélite más grande y más cercano de los dos que orbitan el planeta rojo. Luego se posará en el satélite durante un periodo de hasta tres años para recolectar al menos diez gramos de materiales del satélite.

Esta misión, que busca ser el primer viaje de ida y vuelta a esta zona de la órbita de Marte, es el resultado de una colaboración con agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como con varias universidades y empresas tecnológicas. Los participantes en esta misión esperan que este proyecto siente las bases para una eventual exploración humana del planeta rojo.

Dos teorías. JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus dos lunas, un elemento clave para comprender el nacimiento del sistema solar.

Una teoría sobre el origen de las lunas marcianas, la hipótesis del “gran impacto”, sostiene que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionó con Marte.

Módulos de propulsión, exploración y retorno de la nave espacial Martian Moons eXploration en el Centro Espacial de Tanegashima. Foto: AFP

En tanto, la hipótesis de la “captura” postula que las lunas son asteroides atraídos por la gravedad de Marte. Determinar cuál es correcta ayudará a revelar “cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres”, dijo la agencia japonesa en referencia a los cuatro planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

JAXA indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una “estación espacial natural” al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo “esencial para la exploración tripulada de Marte”.

También observará la otra luna marciana, Deimos, aunque no aterrizará en ella. El desarrollo de las bases de aterrizaje de la nave espacial fue particularmente difícil, ya que la gravedad en Fobos es extremadamente baja.

Según los detalles del proyecto, la sonda MMX abandonará el sistema marciano en 2030 y comenzará un viaje de un año de vuelta a la órbita terrestre, donde separará su cápsula de reentrada, que aterrizará en Australia. No es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio: en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. AFP, EFE