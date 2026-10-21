Japón lanza misión mundial a una luna de Marte: los objetivos del proyecto y por qué es "histórico"
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijo que el lanzamiento del cohete es algo "sumamente positivo”. El viaje es el resultado de una colaboración con agencias espaciales de EE.UU. y Europa.
Científicos japoneses lanzaron ayer martes una nave espacial que aspira a ser la primera en recoger muestras de una de las lunas de Marte, lo que podría ayudar a desvelar los orígenes del sistema solar y de la vida en la Tierra.
El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) despegó del Centro Espacial de Tanegashima, al sur de la isla japonesa de Kyushu, según una transmisión en directo difundida por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).
Poco después, los científicos informaron que la sonda espacial se dirigía ya hacia la región marciana, después de una separación exitosa de su cohete.
Tras la separación, JAXA indicó que recibió señales de la nave confirmando que opera con normalidad. “He soñado con este día, estoy increíblemente feliz”, declaró Mari Aida, investigadora de JAXA. “En este momento siento un gran alivio”.
El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, declaró en una rueda de prensa luego del lanzamiento que la sonda “ha dado el primer paso hacia la realización de una misión de exploración en la esfera marciana” y prometió “hacer todo lo posible” para garantizar su funcionamiento.
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijo que el “exitoso” lanzamiento del cohete “constituye una noticia sumamente positiva”: “Espero sinceramente que esta iniciativa histórica culmine con éxito y que se logren traer a la tierra las muestras del sistema marciano”, expresó a través de un mensaje en la red social X.
Si la operación tiene éxito, esta nave tiene programado llegar en agosto del próximo año a Fobos, el satélite más grande y más cercano de los dos que orbitan el planeta rojo. Luego se posará en el satélite durante un periodo de hasta tres años para recolectar al menos diez gramos de materiales del satélite.
Esta misión, que busca ser el primer viaje de ida y vuelta a esta zona de la órbita de Marte, es el resultado de una colaboración con agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como con varias universidades y empresas tecnológicas. Los participantes en esta misión esperan que este proyecto siente las bases para una eventual exploración humana del planeta rojo.
Dos teorías. JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus dos lunas, un elemento clave para comprender el nacimiento del sistema solar.
Una teoría sobre el origen de las lunas marcianas, la hipótesis del “gran impacto”, sostiene que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionó con Marte.
En tanto, la hipótesis de la “captura” postula que las lunas son asteroides atraídos por la gravedad de Marte. Determinar cuál es correcta ayudará a revelar “cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres”, dijo la agencia japonesa en referencia a los cuatro planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.
JAXA indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una “estación espacial natural” al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo “esencial para la exploración tripulada de Marte”.
También observará la otra luna marciana, Deimos, aunque no aterrizará en ella. El desarrollo de las bases de aterrizaje de la nave espacial fue particularmente difícil, ya que la gravedad en Fobos es extremadamente baja.
Según los detalles del proyecto, la sonda MMX abandonará el sistema marciano en 2030 y comenzará un viaje de un año de vuelta a la órbita terrestre, donde separará su cápsula de reentrada, que aterrizará en Australia. No es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio: en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. AFP, EFE
Polémica por mujer al frente de universidad
El Ministerio de Educación japonés solicitó ayer martes a la Universidad de Tokio que revise el proceso por el que fue elegida, a finales de septiembre, la primera mujer presidenta en la historia de la institución, Yuko Fujigaki, tras la controversia generada por una votación interna. “Planteamos esta solicitud con la perspectiva de promover un proceso autónomo”, dijo el ministro de Educación, Yoshihiro Seki.
Fujigaki fue elegida en septiembre como presidenta de la Universidad de Tokio por el comité de selección del centro a pesar de quedar segunda en una consulta interna en la que otro docente, Takao Someya, recibió el doble de votos, lo que generó críticas en redes sociales, con algunos usuarios acusando a la universidad de cumplir con una “cuota” de mujeres.
La universidad, mientras, ha defendido que Fujigaki recibió una amplia mayoría del apoyo del comité de selección por sus propuestas de reforma, y que el género de los candidatos no fue un factor en la decisión. Además, ha explicado que la consulta interna es solo uno de varios factores en la elección del presidente.
Se espera que Fujigaki, de 64 años de edad y profesora de estudios científicos y tecnológicos, asuma el cargo en abril. Será la primera mujer al frente de la institución en sus 150 años de historia. EFE
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