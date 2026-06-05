Hezbola desconoce alto al fuego entre Israel y Líbano: retirarse sería una "derrota" y "tregua debe ser global"

El grupo terrorista proiraní Hezbolá rechazó ayer jueves la tregua anunciada por Líbano e Israel y, en su lugar, exigió un alto el fuego global y la retirada israelí de territorio libanés.

“El alto el fuego debe ser global (..) y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano”, dijo el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, en un mensaje difundido por el canal de Al Manar. Para Qasem, una retirada de Hezbolá equivaldría a una “rendición y derrota”.

Los enviados de Israel y Líbano celebraron el miércoles en Washington una cuarta ronda de negociaciones. En ella acordaron un alto el fuego supeditado al cese de los ataques de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros del grupo del sector al sur del río Litani, que discurre aproximadamente a 30 km al norte de la frontera entre Líbano e Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, estaba a la espera de la respuesta del grupo al acuerdo del miércoles con Israel, que calificó de “última oportunidad” para alcanzar una tregua integral.

Un avión de combate israelí sobrevuela la zona de Marjayoun, en el sur del Líbano, el 3 de junio de 2026. Foto: AFP

La situación en el frente libanés está condicionando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que reclama el cese de los combates contra Hezbolá en Líbano como condición para un acuerdo que ponga fin a la guerra regional que estalló en febrero.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, exigieron la retirada del ejército israelí de Líbano. “Apoyar a la resistencia en Líbano es deber de cada uno de nosotros”, escribió el general Esmail Qaani, responsable de la Fuerza Qods, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes.

Israel y Líbano ya acordaron un alto el fuego el 17 de abril, pero nunca llegó a traducirse en una verdadera calma sobre el terreno. Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, llamó ayer a todos los actores a asumir sus “responsabilidades” para la implementación de una solución negociada al conflicto con Israel, tras el anuncio de un potencial alto el fuego.

“Hace falta que todas las partes antepongan los intereses del Líbano y de su pueblo a cualquier otro interés, ya sea externo o partidista, y que asuman sus responsabilidades”, pidió Salam durante una reunión del Consejo de Ministros, en un aparente mensaje al grupo terrorista Hezbolá.

Humo elevándose sobre el castillo medieval de Beaufort, conocido localmente como Qalaat al-Shaqif, en Líbano. Foto: AFP

“Quien se niegue o retrase el proceso cargará por sí solo con las consecuencias que puedan derivarse de ello, ante la historia y, sobre todo, ante el pueblo libanés, que ha sufrido mucho y ha hecho enormes sacrificios”, agregó. Por ello, pidió aunar esfuerzos para trabajar al amparo de las instituciones del Estado del Líbano, al considerar que la vía pacífica será más “corta” que la militar.

“La próxima etapa será práctica y tangible: el despliegue del Ejército libanés en zonas piloto como primera fase. Esto no significa renunciar a nuestro derecho a una retirada total (de las tropas israelíes del Líbano), sino que nos acerca a ella”, defendió Salam durante su intervención.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el acuerdo de tregua alcanzado con Líbano otorga al ejército la libertad de atacar Beirut si Hezbolá agrede a comunidades en Israel. Esta “declaración de principios”, dijo Katz en referencia al acuerdo, prevé que las fuerzas israelíes en el sur de Líbano continúen “sus operaciones de fuego y terrestres, (...) desmantelando la infraestructura terrorista en el terreno”.

También contempla el mantenimiento de la “zona de seguridad” fronteriza “sin regreso de la población” libanesa que ha sido evacuada del sur del país, agregó el ministro.

Una niña sostiene un póster del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación contra los EE.UU. e Israel. Foto: AFP

El primer efecto del alto el fuego anunciado por Líbano e Israel se notó ayer en los precios del petróleo, que retrocedieron con la perspectiva de un acuerdo de paz, a pesar del rechazo por parte de Hezbolá.

Pero esto no ha mermado el optimismo del mercado petrolero, ya que la perspectiva de una tregua en esta región permite “esperar una solución al conflicto iraní”, dijo Kathleen Brooks, de XTB.

El precio del barril de Brent perdió un 2,84%, hasta 95,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate cedió un 3,10%, hasta 93,04 dólares.

“La lectura positiva de los mercados es clara: un memorando de entendimiento (sobre Irán) debería permitir que los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz se estabilicen rápidamente, o incluso que vuelvan a la normalidad muy pronto”, señaló Kristian Kerr, director de estrategia macroeconómica en LPL Financial.

Sin embargo, el analista advierte que cualquier recuperación será “progresiva” y “el mercado parece subestimar los desafíos logísticos” para reanudar las exportaciones de hidrocarburos del Golfo Pérsico.

Una imagen del presidente Donald Trump en la sede del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en Washington, DC. Foto: AFP

Muere un casco azul en Líbano

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) informó ayer jueves que un casco azul de Serbia murió y dos resultaron heridos tras un bombardeo que alcanzó su base en el sur del país la noche anterior. “Un miembro del contingente de paz de la Finul falleció esta madrugada a causa de las heridas graves sufridas cuando unos proyectiles de mortero impactaron en su posición”, aseguró en un comunicado. El ejército israelí aseguró que “el análisis de la trayectoria de los disparos indica claramente que el ataque fue perpetrado por la organización terrorista Hezbolá”.