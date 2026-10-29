Flávio Bolsonaro escribe una carta y denuncia una tiranía en Brasil: "No huí, salí para ser libre"

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro justificó su huida por la “persecución política” de la que dijo ser víctima, denunció un “fraude electoral” en la segunda vuelta del pasado domingo en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección, y afirmó que una “organización criminal” “instauró una tiranía” en Brasil.

Además, se proclamó primero como el “verdadero presidente” de Brasil y luego el “líder” de su país, en una segunda versión de la carta que divulgó en sus redes sociales.

Fueron sus primeras declaraciones desde su salida de Brasil y apenas unas horas después de su llegada a Miami. “Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, afirmó en la primera misiva, compartida en su perfil oficial de la red X.

Sin embargo, poco después, el excandidato borró la primera versión y compartió una segunda en la misma plataforma, en la que cambió la denominación “presidente electo de Brasil” por “líder de Brasil”. Ese fue el único cambio relevante entre los dos documentos.

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flavio Bolsonaro, saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

Flávio pidió, además, a la comunidad internacional que no “normalicen lo que está pasando en Brasil”, pese a que el resultado de las elecciones ha sido reconocido por la mayoría de los países -salvo Estados Unidos y Argentina- y por todas las instituciones brasileñas, oficialistas y de oposición, incluido el Partido Liberal (PL), que lo lanzó a la Presidencia.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó ayer miércoles en Miami después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde recibirá asilo político del Gobierno de Donald Trump.

“Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, señaló el excandidato, quien se comparó con el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro durante el lanzamiento de su candidatura en la convención del Partido Liberal. Foto: AFP fotos

En la carta, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, y a Trump por acogerlo en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro entró en Estados Unidos con la categoría migratoria B1, que significa visita de negocios, de acuerdo a los registros de la policía fronteriza. El ex candidato del Partido Liberal tiene autorización para permanecer en el territorio estadounidense hasta el 4 de enero.

Bolsonaro habría entrado en Argentina usando un tercer pasaporte, italiano. Tiene esa nacionalidad desde 2023.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos desde 2023 y es investigado también por la justicia brasileña. Eduardo Bolsonaro ya había aconsejado a Flávio que abandonara Brasil si no lograba la victoria, ante lo que la familia considera una persecución política.

Eduardo Bolsonaro.

“Fraude electoral”

Flávio denunció que hubo “fraude electoral” en las elecciones del domingo pasado, en las que obtuvo el 48% de los votos, frente al 52% de Lula, lo que se tradujo en una diferencia de más de 4 millones de votos.

Según él, la decisión “ilegítima” e “ilegal” del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, de prorrogar dos horas el horario de votación “permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta”.

Zanin extendió el horario de votación a petición de la campaña de Lula tras una serie de “incidentes” en el transporte público de algunas ciudades brasileñas.

Cristiano Zanin. Foto: archivo El País

El equipo de Flávio también llegó a pedir la ampliación, pero por un motivo diferente, por las fuertes lluvias que cayeron en algunas regiones del país.

Con todo, según los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales brasileños, en esas dos horas apenas se registraron unos 35.000 votos y la diferencia entre Lula y Flávio fue de cuatro millones de papeletas.

Flávio Bolsonaro también denunció que “a lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como utilización de la maquinaria pública en favor de la reelección”. “Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula”, añadió.

Lula emocionado tras ser reelecto presidente Foto: AFP

“Golpe de Estado”

Igualmente se declaró víctima de una “persecución política” después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes le ordenara el lunes entregar sus pasaportes en 24 horas, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Flávio incumplió esa decisión y al día siguiente huyó a Argentina para volar hacia Estados Unidos en un avión privado que hizo escala en Ecuador, en compañía de su esposa Fernanda y sus dos hijas.

“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente adónde va a conducir esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado”, escribió.

Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland.

Foto: AFP

“Muy extraño”

Donald Trump evitó ayer miércoles pronunciarse sobre la decisión de Flávio Bolsonaro de declararse presidente legítimo de Brasil tras perder las elecciones del domingo y huir después a Miami, pero aseguró que los comicios brasileños le resultaron “muy extraños”.

“No voy a hacer comentarios al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país”, aseguró Trump a los medios al ser preguntado sobre qué opinaba de la carta difundida poco antes en redes sociales por Bolsonaro.

“No voy a involucrarme, pero fueron unos comicios muy extraños, eso es seguro”, dijo Trump antes de embarcarse en el Air Force One para viajar a Ohio en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas de medio término del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que se juega la mayoría en el Congreso.

Trump había dicho el lunes que las elecciones celebradas el domingo en Brasil le parecieron “fraudulentas”. El republicano consideró también ayer miércoles que a Bolsonaro y a su familia “los han tratado de manera muy injusta” en Brasil.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (izq.) besa a su padre, el presidente Jair Bolsonaro, durante un acto del derechista Partido Liberal. Foto: AFP

Qué dice el padre

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro “está intentando asimilar todo lo que está ocurriendo”, después de la derrota electoral de su hijo Flávio y su huida a Estados Unidos.

El senador electo Carlos Bolsonaro, otro hijo del Jair, afirmó que el exmandatario está “fuerte”, tras visitarlo en su residencia de Brasilia, donde cumple la pena por un intento de golpe de Estado. “Él sabe que la vida continúa”, dijo Carlos, en un video publicado en redes sociales.

Carlos narra que se emocionó delante del padre y que le pidió disculpas por haber “fallado”, a lo que el otro respondió que levantara “la cabeza”. Al mismo tiempo, el senador electo aseguró que va a “continuar batallando por la libertad de los presos políticos”, en referencia al padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado tras la derrota de Jair Bolsonaro en los comicios de 2022.

Durante la campaña, Flávio expresó su intención de liberar al padre rápidamente para que este participara en la toma de posesión en caso de ganar.

Días antes de la segunda vuelta, Jair le confesó a Carlos que le gustaría pasar unos días en la playa si era indultado. El expresidente fue condenado en 2025 a 27 años de cárcel, pena que desde hace unos meses cumple en su domicilio debido a los numerosos problemas de salud que arrastra.

Además de Carlos Bolsonaro, la exprimera dama Michelle se estrenarán en el Senado a partir de febrero cuando asuma el nuevo Congreso. OGlobo (GDA), EFE y AFP