Flávio Bolsonaro recibió una visa humanitaria y utilizó un pasaporte cancelado para ingresar a Estados Unidos

El senador Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con su pasaporte brasileño, a pesar de que la Policía Federal (PF) lo había cancelado el día anterior por orden del ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal (STF). O Globo consultó el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la agencia estadounidense encargada del control fronterizo y la inmigración, e identificó el registro de entrada asociado al documento número DC003744, asignado al senador, con el pasaporte cancelado. En Estados Unidos, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas recibió una visa humanitaria.

El pasaporte que usaba Flávio Bolsonaro fue expedido en febrero de 2023 y es válido hasta julio de 2027. Sin embargo, Moraes ordenó la cancelación de sus pasaportes, tanto el ordinario como el diplomático, este martes. La medida se produjo después de que el senador no entregara la documentación dentro del plazo establecido por la justicia.

Los registros también indican el uso del pasaporte italiano para ingresar a Estados Unidos, ya que es posible portar y presentar más de un pasaporte, como uno ordinario y uno diplomático, o incluso un documento de otra nacionalidad. En el caso de Flávio, ambos pasaportes muestran los mismos registros de entrada y salida, como si hubieran sido unificados.

El senador utilizó pasaporte italiano en Argentina

Antes de llegar a Miami, Flávio cruzó la frontera brasileña e ingresó a Argentina con su pasaporte italiano, según información de las autoridades migratorias argentinas. El cruce se realizó a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu (PR) con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Según la Dirección Nacional de Migración de Argentina, el senador viajaba acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas. Los familiares presentaron documentos brasileños, y una de las niñas utilizó su cédula de identidad. El grupo abordó un vuelo privado operado por Baires Fly SA, con destino a Guayaquil, Ecuador.

Flávio llegó a Miami el miércoles por la mañana a bordo de un avión privado. El viaje se produjo tras la cancelación de sus documentos brasileños por orden del Supremo Tribunal Federal.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Posible lavado de dinero

La corte abrió una investigación policial por presunto lavado de dinero sobre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, a quien ha reconocido como amigo.

Fue en el marco de ese caso que el juez Moraes ordenó tras los comicios retenerle sus pasaportes, incluido uno italiano que el senador posee, dijo una fuente de la Policía Federal a la AFP.

Según medios brasileños, la policía temía una fuga, en parte por declaraciones de su hermano Eduardo, radicado en Estados Unidos, a favor de que dejara Brasil si perdía los comicios.

La policía sospecha que Bolsonaro y Tomaz eran socios en empresas y que el senador tenía acceso pleno a una cuenta bancaria de una de ellas.

Tomaz se instaló en Estados Unidos tras ser blanco en agosto de un operativo por un escándalo de descuentos ilegales en las jubilaciones, según la prensa.

Unos 9 millones de beneficiarios sufrieron algún cobro indebido, en un fraude que suma miles de millones de reales.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Una "biopic" del padre

El caso más conocido gira en torno a "Dark Horse", un filme biográfico sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Lula.

En mayo, el sitio Intercept Brasil reveló audios en los que Flávio Bolsonaro negociaba unos 24 millones de dólares para financiar la película con el banquero Daniel Vorcaro, preso por un enorme caso de fraude.

A finales de julio, el juez de la corte suprema Andre Mendonça ordenó investigar ese financiamiento.

La justicia indaga si hubo corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Flávio admitió haber pedido el dinero, pero aseguró que no hay nada ilegal, al tratarse de fondos "privados".

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flávio Bolsonaro, durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

Financiación extranjera a la campaña

Otro magistrado del supremo ordenó este martes a la policía indagar sobre una posible financiación extranjera a su campaña.

El juez Flávio Dino solicitó investigar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales.

Lula denunció durante la campaña la presunta interferencia de Meta en las elecciones brasileñas a favor de su rival .

La compañía estadounidense, dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, niega las acusaciones pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

El antecedente de las "rachadinhas"

Antes de su salto a la política nacional, Flávio ya había protagonizado otro escándalo que persiguió a su familia.

En 2020, la fiscalía de Rio de Janeiro lo acusó de quedarse con parte de los salarios de sus asesores cuando era diputado estatal.

En Brasil, esa práctica se conoce como "rachadinha".

Según los fiscales, parte del dinero que recibía se lavaba a través de una tienda de chocolates de la que era socio.

El caso se derrumbó en 2021, cuando un tribunal superior anuló las pruebas obtenidas durante la investigación. La denuncia fue archivada en 2022.

Por Anna Julia Steckelberg y Daniel Biasetto, O Globo/GDA