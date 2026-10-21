Meta es condenada a pagar 25.000 millones de dólares por caso de Cambridge Analytica tras sentencia en EE.UU.

Un tribunal estadounidense ordenó este miércoles a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre sus prácticas de privacidad de datos, una de las mayores multas impuestas contra un gigante tecnológico.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia del estado.

El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, fijó la multa después de que un jurado determinara que Facebook había hecho promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información.

En 2021, Nuevo México demandó a Meta por el escándalo de Cambridge Analytica. El mes pasado, tras un juicio de dos semanas, un jurado del Tribunal de Distrito estatal de Santa Fe falló en contra de Meta, declarando que la empresa había cometido 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México. Cada infracción conllevaba una multa de hasta 5000 dólares.

Traibel, Florencia

El miércoles, Mathew dictó la histórica sentencia. Esta decisión supuso otro revés para Meta, que acumulaba derrotas judiciales por los perjuicios causados por sus plataformas de redes sociales a los usuarios.

Varias derrotas judiciales

Estados y consumidores han presentado miles de demandas por cuestiones como la forma en que Facebook e Instagram pusieron en peligro la seguridad infantil, fomentaron la adicción a las redes sociales, utilizaron los datos de las personas sin su consentimiento e infringieron su privacidad.

Nuevo México ha liderado la ofensiva contra Meta, y ha ganado. En agosto, un juez de Nuevo México ordenó a la compañía pagar 567 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios después de que un jurado dictaminara que la empresa había permitido que se causara daño a usuarios jóvenes, además de una multa de 375 millones de dólares impuesta en marzo por el mismo caso.

Evento anual Meta Connect de Meta en el campus de la compañía en Menlo Park, California, el 23 de septiembre de 2026. Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times

En ambos casos, Nuevo México acusó a Meta de violar las leyes estatales de protección al consumidor, que se han convertido en una forma improbable pero eficaz de litigar contra empresas tecnológicas que anteriormente estaban protegidas por leyes que amparan la libertad de expresión, según Vincent Joralemon, director del Centro de Derecho y Políticas de Ciencias de la Vida del Centro Berkeley para el Derecho y la Tecnología.

“La conclusión que se puede extraer de esto es que las leyes de protección al consumidor serán la forma de exigir responsabilidades a las empresas tecnológicas”, dijo Joralemon, y agregó que la multa podría inspirar a otros estados a presentar demandas similares.

En agosto, Meta alcanzó un acuerdo histórico con 47 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses, comprometiéndose a pagar hasta 17.100 millones de dólares en multas y a realizar cambios importantes en sus productos ante las acusaciones de que ponía en peligro a los niños con plataformas de redes sociales adictivas.

Aplicaciones de Meta en un teléfono inteligente. Foto: archivo El País

Como parte de dicho acuerdo, Meta aceptó pagar 459 millones de dólares para resolver demandas similares por violación de la privacidad relacionadas con Cambridge Analytica, lo que significa que es poco probable que otros estados presenten las mismas denuncias que Nuevo México. Meta no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El caso de privacidad de datos en Nuevo México fue, en cierto modo, un regreso a una era tecnológica anterior, cuando las redes sociales —y no la inteligencia artificial— eran el centro de atención. En 2018, The New York Times y otras publicaciones informaron que la empresa británica Cambridge Analytica había adquirido datos privados de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento para crear perfiles de votantes estadounidenses.

Las revelaciones desataron una ola de indignación sobre cómo Facebook recopilaba información personal y trataba la privacidad de los usuarios. Facebook, al igual que muchas redes sociales, se ofrece como un servicio digital gratuito, pero los usuarios proporcionan su información a la plataforma y reciben publicidad personalizada. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso para testificar sobre el manejo de datos por parte de su empresa.

Por Eli Tan y Cecilia Kang, The New York Times.