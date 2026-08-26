Histórico: Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, pagará US$ 16.680 millones por generar "adicción" a las redes

Meta, la empresa que nuclea a Facebook e Instagram, acordó este miércoles pagar un máximo de US$ 16.680 millones en 10 cuotas anuales para resolver varias demandas presentadas por estados de Estados Unidos que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales.

Según el documento judicial, las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Meta continúa negando las acusaciones y cualquier responsabilidad. No obstante, llegó a este acuerdo histórico para evitar un juicio federal en California que agrupaba los reclamos de 29 estados y que podría haber significado sanciones por unos US$ 200.000 millones.

Aplicaciones de Meta en un teléfono inteligente. Foto: archivo El País

Medidas para menores de edad

"Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg y con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes -de entre 13 y 17 años- y menores de trece años.

Entre las medidas figuran la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años; el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación -excepto los mensajes directos- entre la medianoche y las 6:00 de la mañana.

Habrá también un límite de uso diario por defecto de dos horas -no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo- y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

También los menores recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

Adolescente usando el celular por la noche. Foto: Archivo El País.

Otras redes sociales

Si plataformas competidoras como TikTok, YouTube o Snapchat adoptaran compromisos similares, el bloqueo nocturno de Meta se ampliaría de 22:00 a 7:00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.

La indignación por el impacto de las redes sociales en el bienestar de los jóvenes ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.

Con información de EFE y AFP