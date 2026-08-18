Meta enfrenta un juicio millonario en EE.UU. acusada de generar adicción en niños y adolescentes

La compañía multinacional Meta comparece este martes ante la Justicia de EE.UU. acusada por un grupo de 29 fiscales estatales de diseñar e implementar funciones deliberadamente pensadas para generar conductas adictivas en niños y adolescentes dentro de sus plataformas Instagram y Facebook.

El proceso judicial representa uno de los mayores desafíos legales para el gigante tecnológico fundado por Mark Zuckerberg, con eventuales indemnizaciones económicas que podrían alcanzar los US$ 1.400 millones.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado integrado por ocho personas en el tribunal de Oakland, en el norte de California, analizarán las acusaciones presentadas por los fiscales estatales, quienes sostienen que la firma incurrió en una violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos e información de menores de 13 años sin el debido consentimiento. En paralelo, estados como California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey promovieron acciones por presuntas infracciones a las normativas de protección al consumidor.

Foto: Commons.

El impacto en la salud mental de los jóvenes

El litigio forma parte de una causa multidistrital de mayor escala que congrega a más de 3.000 demandantes contra diversas empresas del sector tecnológico. Los escritos judiciales señalan que las herramientas de diseño de las aplicaciones buscan maximizar la permanencia frente a la pantalla, propiciando conductas adictivas entre niños y adolescentes con efectos adversos en el bienestar físico y emocional de los usuarios.

Este proceso judicial marca un antecedente relevante al convertirse en la primera demanda por presuntos incumplimientos de la ley COPPA que llega a la instancia de un juicio con jurado en un tribunal federal de California.

Niño usa el celular Foto: Freepik.

Antecedentes y condenas previas para la empresa

La comparecencia de la tecnológica se produce tras reveses judiciales recientes en distintas jurisdicciones de EE.UU. A comienzos de este mes, un juzgado del distrito de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, dictaminó que la empresa debía abonar US$ 567 millones a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, al concluir que las dinámicas de funcionamiento de sus redes sociales afectaban la seguridad de los menores.

A su vez, en marzo de 2026, una sede judicial de Los Ángeles determinó que Meta y Google debían pagar US$ 6 millones a una demandante de 20 años por responsabilidad en cuadros de adicción a las plataformas durante su adolescencia. En esa resolución, la responsabilidad asignada a Meta alcanzó el 70 % del monto total indemnizatorio.

Con información de EFE