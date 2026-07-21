Francia prohibió las redes sociales para menores de 15 años: otros países europeos estudian repetirlo

Con 279 votos a favor y 81 en contra en diputados, el Parlamento de Francia aprobó hoy martes la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años. Se aplicará el 1° de setiembre, inicio del próximo ciclo escolar.

"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", manifestó el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo en sus redes sociales. Recordó que se trata de uno de sus compromisos de gobierno, hoy cumplido en la recta final de su segundo y último mandato.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Aunque la medida es pionera en la Unión Europea, Francia se suma a una lista creciente de países que están actuando en pos de proteger a los menores del contenido online.

Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción parecida para los menores de 16 años. Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

En ese sentido, la ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar regulaciones del mismo estilo.

Asamblea Nacional de Francia.

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

¿Qué dice la Ley?

La norma, aprobada de forma definitiva tras varios meses de discusión, establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

Eso excluye algunos portales de enciclopedia en línea como Wikipedia, así como plataformas de desarrollo y distribución de software libre o proyectos educativos de código abierto.

Nos se fija un sistema concreto de verificación de edad. Es responsabilidad de las plataformas, como Instagram o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la madurez de sus usuarios.

La medida apunta a las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, "porque ya existen herramientas de verificación de edad" y otras están en desarrollo.

En otro orden, el texto también amplía la prohibición del uso de celulares en los institutos (bachillerato) -que pueden contemplar excepciones-, extendiendo así la restricción que ya se aplicaba a las escuelas de primaria y ciclo inicial de secundaria.

Con información de EFE y AFP