Dolor en España durante el festejo por el Mundial: un adolescente murió al derrumbarse una fuente

Un adolescente de 13 años murió, y otro está grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca, España), durante las celebraciones por el Mundial.

En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España.

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León detalló que en torno a las 00.33 horas (19:30 de Uruguay) recibieron varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El derrumbe dejó un menor fallecido, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta.

Estado de la fuente del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), tras el derrumbe Foto: J.M. García/EFE

El 112 dio aviso del incidente a la policía local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares del menor fallecido.

EFE