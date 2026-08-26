La millonaria multa que impuso Brasil a TikTok y por qué es un “mensaje” a las otras plataformas

Las autoridades de Brasil multaron ayer martes a TikTok por casi 30 millones de dólares por fallas en el tratamiento de datos de niños y adolescentes, una sanción que dijeron manda un “mensaje” a las otras plataformas.

Brasil ha adoptado medidas firmes para regular las redes sociales y desde hace unos meses exige que los usuarios menores de 16 años vinculen sus cuentas a las de sus padres.

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) dijo que identificó por parte de TikTok el tratamiento de datos de usuarios menores de edad “sin fundamento legal”. Estos datos “se utilizaban para ofrecerles publicidad”, dijo la agencia.

“Esperamos que con este episodio, otras plataformas entiendan el mensaje” y “adelanten” eventuales medidas correctivas, dijo en rueda de prensa Fabrício Lopes, superintendente de la ANPD.

Un primer plano muestra la aplicación para compartir videos 'TikTok' en un teléfono inteligente. Foto: AFP

Además de la multa, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de TikTok, creada en China, que “elimine los datos obtenidos de manera irregular”.

Lopes dijo que el erróneo tratamiento de los datos por parte de TikTok llevó a mostrar publicidad a adolescentes en un entorno que “no era apropiado”, incluso cuando estos acceden a la plataforma sin un perfil registrado.

TikTok acordó la semana pasada pagar 400 millones de dólares para poner fin a una demanda en Estados Unidos en la que era señalada de recopilar datos personales de menores sin el permiso de sus padres.

Según la ANPD, TikTok se comprometió a aplicar un plan que mejore la protección de los niños y adolescentes, como la suspensión integral de anuncios sin un registro previo del usuario. Además la plataforma deberá aplicar parámetros de privacidad más restrictivos a las cuentas de los menores de 16 años, reforzar los sistemas de supervisión parental y establecer filtros de contenido más estrictos.

La agencia ordenó también este mes la suspensión de las emisiones en directo de Discord, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse en vivo en esa plataforma. La red presentó el lunes un recurso contra esta suspensión. AFP