Zuckerberg a juicio: la millonaria multa que puede pagar y por qué puede cambiar cómo los menores usan las redes

Meta volvió ayer martes a los tribunales acusada por un grupo de 29 fiscales de Estados Unidos de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en Instagram y Facebook.

Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg. Los estados demandantes reclaman, según un cálculo aún provisional, unos 193.000 millones de dólares de sanción. La semana pasada desmintieron que pidan 1,4 billones de dólares como había calculado Meta, y acusaron al grupo de querer “provocar estupor”. También reclaman que se impongan por defecto a los menores los ajustes de mayor protección, desde el tiempo de pantalla hasta las notificaciones, sin que un adolescente pueda modificarlos por sí solo.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas comenzó ayer a escuchar en el tribunal de Oakland, en el norte de California, los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años. También evaluarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada violó las leyes del consumidor.

El juicio forma parte de un litigio “multidistrital” más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.

Aplicaciones de Meta en un teléfono inteligente. Foto: archivo El País

La acusación

La demanda se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.

“Demostraremos ante un jurado que Meta ocultó lo que sabía sobre los daños causados a los jóvenes, porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable”, afirmó el lunes el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.

“Lo hicimos con la industria del tabaco en los años noventa, lo hicimos con las empresas responsables de la crisis de los opiáceos, lo volveremos a hacer con Meta”, aseguró.

Mark Zuckerberg declarando en el marco de investigaciones sobre las políticas de moderación y privacidad de Meta. Foto: AFP

Testigo estrella

El litigio que arrancó ayer es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado. Como testigo estrella se espera a Mark Zuckerberg, seis meses después de su primera comparecencia ante un jurado, en Los Ángeles, que se saldó con una condena histórica por el perjuicio sufrido por una adolescente.

El jurado también escuchará a Arturo Béjar, un exingeniero de Meta convertido en una figura clave en la lucha contra los gigantes de las redes sociales.

La jueza rechazó la petición del grupo californiano de excluir su testimonio, al considerar que se trataba de un “intento desesperado de eliminar a un testigo sólido” de los demandantes.

El logo de Facebook se refleja en el ojo de una persona.

La decisión final recaerá en la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, conocida por haber sancionado a Apple y por arbitrar el reciente juicio entre Elon Musk y OpenAI.

Meta llega a este juicio después de varias derrotas en los tribunales. Un juzgado de Santa Fe en Nuevo México condenó a inicios de mes a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google pagar un total de 6 millones de dólares a una joven de 20 años que demandó a las compañías por negligencia y adicción a las redes sociales durante su adolescencia. De la cifra total, Meta deberá cubrir el 70%, mientras que Google asumirá el 30% restante. EFE, AFP