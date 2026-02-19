Juicio contra Instagram: Zuckerberg y la verificación para menores de 13 años: "Podríamos haberlo hecho antes"

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, lamentó ayer que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a usuarios menores de 13 años, durante su testimonio en un importante juicio sobre adicción a las redes sociales en Los Ángeles.

Consultado sobre reclamos internos de la compañía de que no se estaba haciendo lo suficiente para verificar si menores de 13 años estaban usando la plataforma, Zuckerberg afirmó que se habían implementado mejoras. Pero “podríamos haberlo hecho antes”, añadió.

El director de Meta -propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp- era el testigo más esperado en este juicio, que marca la primera vez que el multimillonario se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas ante un jurado.

Los 12 miembros del jurados en Los Ángeles escucharon el testimonio, cada vez más tenso, mientras el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, presionaba a Zuckerberg sobre la verificación de edad y su filosofía rectora para la toma de decisiones en la enorme empresa.

Edificio del Tribunal Superior de Los Ángeles. Foto: AFP

El juicio será hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental de Kaley G.M., una joven de 20 años que ha sido usuaria activa de redes sociales desde la infancia. Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.

Instagram no permite usuarios menores de 13 años, y Lanier presionó a Zuckerberg sobre el hecho de que Kaylee se hubiera registrado fácilmente en la plataforma a pesar de que esas normas estaban escritas en lo profundo del acuerdo de usuario, un texto que, según él, no puede esperarse que lea un niño. AFP