Amazon abre sus sistemas a Claude y bloquea a Meta: la disputa por quién se queda con el cliente

Amazon quiere que sus vendedores puedan trabajar sin entrar a su plataforma de gestión. “Nuestra visión era que nunca tuvieran que iniciar sesión en Seller Central”, dijo Mary Beth Westmoreland, vicepresidenta de Experiencia Global de Socios Vendedores, en una entrevista con GeekWire.

El 23 de setiembre presentó un complemento que permite consultar inventario, ajustar precios y actualizar publicaciones desde Claude, el asistente de Anthropic, o desde Amazon Quick. Los vendedores podrán resolver esas tareas mediante una conversación, sin recorrer las pantallas habituales del sistema.

Tres días antes, Amazon había bloqueado a Muse, el agente de Meta que hace compras por encargo de sus usuarios. La compañía argumenta que accedía a su tienda sin autorización y sin identificarse adecuadamente.

Son operaciones diferentes. Claude se conecta por una vía autorizada para ayudar al vendedor; Muse intenta actuar por cuenta del comprador. El contraste permite analizar cuánto está dispuesta a delegar una plataforma cuando otro sistema empieza a intervenir en la relación comercial.

Una aplicación que se usa sin abrirla

La integración con Claude comienza en fase beta para vendedores de las tiendas estadounidenses de Amazon. Según la empresa, establece límites de acceso, aprobación humana para las acciones y un registro de lo realizado. La actualización de Seller Assistant también incorpora memoria del negocio y automatizaciones para vigilar cambios en precios o inventario.

Un comercio que utiliza programas separados para vender, administrar mercadería y llevar la contabilidad podría aprovechar una conexión de este tipo para calcular cuánto puede descontar un producto. El asistente consultaría los datos necesarios, prepararía una propuesta y pediría autorización para aplicarla. Cada sistema seguiría haciendo su trabajo, aunque el empleado pasara menos tiempo dentro de cada uno.

Para quienes desarrollan software, esa posibilidad obliga a revisar dónde está el valor de su producto. La información que administra, sus integraciones y la confiabilidad de sus operaciones pueden pesar más que la cantidad de veces que alguien abre la aplicación. Una reducción de las visitas al panel podría ser una buena señal si las tareas se completan correctamente y con menos esfuerzo.

Llevar ese esquema a una empresa uruguaya exigiría revisar primero cómo circula su información. Si el inventario muestra una cantidad y el sistema comercial promete otra, un asistente podría preparar una oferta imposible de cumplir. Habría que determinar qué dato es válido y quién tiene autoridad para modificarlo.

También sería necesario definir hasta qué monto puede aprobarse una compra, quién autoriza un descuento y cómo se corrige un error. Un asistente puede servir para reunir información y preparar propuestas mucho antes de que resulte prudente permitirle ejecutar cambios. Comprar acceso a un modelo no resuelve esas decisiones.

Quién recomienda y quién vende

Muse trabaja desde el lado del consumidor. Meta lo presentó el 8 de setiembre como un agente capaz de realizar tareas en servicios digitales mediante una computadora virtual con su propio navegador. Según la compañía, pide confirmación antes de acciones sensibles, como efectuar una compra.

Amazon cuestiona el acceso a cuentas e historiales de pedidos y expresó preocupación por el manejo de credenciales. Meta afirma que Muse no puede ver las contraseñas ni los medios de pago, que permanecen en un almacenamiento separado. Son las posiciones de ambas empresas, no una verificación independiente de la seguridad del producto.

El conflicto tiene además una dimensión comercial. En el segundo trimestre de 2026, Amazon registró US$ 19.809 millones en ingresos por servicios publicitarios, una categoría que incluye anuncios patrocinados, publicidad gráfica y video. La visibilidad de los productos constituye un negocio importante por sí mismo.

Si una persona encarga a un agente comprar determinados artículos con un presupuesto máximo, parte de la selección podría ocurrir fuera de las páginas de las tiendas. El consumidor ahorraría tiempo y el comercio tendría menos oportunidades de mostrarle alternativas, ofrecerle otros productos o explicar por qué conviene elegirlo.

La publicidad podría trasladarse hacia el asistente mediante recomendaciones patrocinadas o acuerdos comerciales. En ese caso, el usuario necesitaría saber qué criterios utiliza la IA para recomendar una compra y distinguir una selección basada en su pedido de otra favorecida por un anunciante.

Para un comercio, aceptar estos intermediarios podría traer ventas y reducir costos de atención. También podría aumentar su dependencia de quien recomienda sus productos. La empresa conservaría la responsabilidad de cobrar, entregar y atender un reclamo, mientras buena parte de la elección del cliente ocurriría en un servicio ajeno.