Bolsonaro habló desde EE.UU.: se autoproclamo como el "líder de Brasil" y agradeció a Trump y Milei

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró este miércoles "líder de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami (Florida, EE.UU.) después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

En una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el "verdadero presidente de Brasil" antes de difundir otra versión usando la palabra "líder", Bolsonaro hizo sus primeros comentarios desde que dejó el país y llegó este miércoles a Florida.

“Yo soy el presidente electo”, dice Flávio Bolsonaro desde EE.UU. pic.twitter.com/FtIGTl6FoP — Delfina Milder (@delfinamilder) October 28, 2026

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

En la misiva difundida el senador, en la que denunció una “caza de brujas motivada políticamente”, el excandidato se dirigió “al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, pese a su derrota por cerca de 4,4 millones de votos ante Luiz Inacio Lula da Silva.

El excandidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, en Porto Alegre, Brasil. Foto: AFP

“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su valentía, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como a Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. El presidente [norteamericano] es un gran defensor de la libertad de expresión”, escribió.

"El domingo por la noche, presencié con horror cómo se desarrollaba un fraude electoral ante mis propios ojos", añadió.

Finalmente, promete mantener una comunicación frecuente con sus votantes y anunciar una estrategia política basada en Estados Unidos.

"En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, a través de todos los medios pacíficos y legítimos", afirma.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Una ruta internacional bajo la lupa: de Brasil a las escalas en Argentina y Ecuador

Acompañado por su esposa y sus dos hijas, el senador del Partido Liberal (PL) que el domingo había perdido sorpresivamente el balotaje a manos de Luiz Inacio Lula da Silva bajó cerca de las las 9.30 (hora local) del avión Gulfstream G400 -operado por la compañía Baires Fly S.A.- en el aeropuerto ejecutivo de de Opa-Locka, y puso fin al enigma que había captado la atención de la prensa global.

El dirigente huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que lo acompaña en la huida.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero, motivo por el que se le había solicitado que entregara sus pasaportes. La Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos y es investigado también en Brasil en varias causas judiciales.

Con información de Guillermo Idiart para La Nación/GDA, EFE y O Globo/GDA.