Trump dijo que aceptará los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos "si son honestas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que respetará los resultados de los comicios de mitad de mandato en ese país que tendrán lugar la próxima semana "si son elecciones honestas".

En conversación con periodistas antes de dirigirse a un acto de campaña en Texas, Trump añadió que trabajará con los demócratas si los republicanos pierden el control del Congreso, pero advirtió que, como presidente, tiene una capacidad "amplia" de veto de iniciativas legislativas.

Preguntado antes de viajar si respetaría el desenlace de los comicios del 3 de noviembre sin importar qué partido obtenga la victoria, Trump respondió: "Lo haré, si son unas elecciones limpias".

El republicano ha expresado dudas sobre la seguridad del sistema electoral en el país, a pesar de que expertos y autoridades electorales insisten en su fiabilidad.

Un 70 % de los estadounidenses no confía en que el mandatario acepte los resultados si los republicanos pierden los comicios, según una encuesta de la semana pasada de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y continúa asegurando sin pruebas que le fueron robadas.

Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 27 de octubre de 2026. El presidente Trump viaja a Texas para asistir a mítines de campaña para las elecciones de mitad de mandato. Foto: KENT NISHIMURA/AFP fotos

El lunes anunció una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las próximas elecciones legislativas o en comicios pasados si su declaración sirve para procesar o condenar a los presuntos implicados.

El pasado 16 de julio, el presidente dio un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020, nuevamente sin aportar pruebas contundentes sobre la supuesta manipulación.

Qué dicen los sondeos

El electorado está llamado a las urnas el 3 de noviembre para renovar la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio (35 de 100 curules) del Senado.

Los sondeos dibujan un escenario favorable para la oposición demócrata, lo que ha llevado a Trump a volcarse en la campaña, con mítines casi diarios esta semana en estados decisivos.

Según un análisis del portal Decision Desk basado en promedios de encuestas, los demócratas tienen un 79 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, lo que supone un aumento de dos puntos respecto a la semana pasada, y un 57 % de recuperar el control del Senado, un punto más que hace una semana.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para esta cámara, con un 51,1 % de apoyo frente al 42,8 % de los republicanos.

Senado. La salida a la parálisis dividió al Partido Demócrata. Tom Brenner/AFP fotos

Elecciones a gobernador

Además, 36 estados elegirán a sus gobernadores en unos comicios en los que los demócratas parten como favoritos en 20 de ellos y podrían hacerse con la mayoría de las gobernaciones del país por primera vez desde 2010.

Entre las victorias previstas figuran las de los demócratas Xavier Becerra en California y Kathy Hochul en Nueva York, mientras que los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds encabezan las preferencias en Texas y Florida, respectivamente.

La contienda se presenta, en cambio, muy reñida en tres estados: Georgia y Nevada, actualmente en manos republicanas, y Wisconsin, gobernado por un demócrata.

En Alaska, Cook Political Report sitúa como favorito al demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins, cuya victoria supondría el primer triunfo de su partido en una elección a gobernador en ese estado desde 1994.

Con información de EFE y AFP.