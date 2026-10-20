"El mejor amigo que Israel tendrá": Netanyahu agradece apoyo de Trump de cara a las elecciones legislativas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló ayer lunes por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este anunciara el domingo que respalda su candidatura de cara a las elecciones legislativas que Israel celebrará el próximo 27 de octubre.

“Has sido un líder extraordinario del mundo libre, de Estados Unidos. Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca. Tu valentía ha infundido ánimo a toda la civilización. Donald, tenemos una tarea pendiente.

Tú lo has dicho, y la terminaremos juntos. La concluiremos nosotros; nadie más podrá hacerlo”, expresó Netanyahu durante el minuto y medio de llamada que la oficina del primer ministro israelí ha difundido en redes sociales.

En la conversación, el jefe del Ejecutivo israelí también se refirió al “pueblo estadounidense” y aseguró que Trump se ha enfrentando “al mayor peligro posible: un Irán con armas nucleares”.

Por su parte, Trump respondió en un tono muy afectuoso con Netanyahu: “Te han tratado injustamente en tu país, y probablemente también otras personas, pero eres un guerrero (...) Creo que vas a cosechar una gran victoria”.

Esta declaración de Trump contrasta con los enfrentamientos dialécticos que en los meses de junio y julio tuvo con Netanyahu, después de que este último boicoteara el memorando de entendimiento EEUU-Irán con intensos bombardeos sobre Líbano.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

“Estás jodidamente loco”, “estarías en prisión si no fuera por mí”, “te estoy salvando el pellejo” y “todo el mundo te odia ahora; todo el mundo odia a Israel por esto”, fueron algunos de los ataques que profirió el político republicano al primer ministro israelí, según publicó Axios entonces y confirmó el propio Trump.

Netanyahu ya respondió el domingo al respaldo electoral de Trump -que por su parte se enfrenta a las elecciones de medio mandato solo una semana después de los comicios israelíes- con un vídeo en el que se dirigió directamente a los estadounidenses y les prometió que los precios de la gasolina bajarán cuando desaparezca la amenaza del régimen iraní.

Además, también compartió una imagen en la que aparece estrechando la mano de Trump frente a cuatro retratos: los del presidente palestino, Mahmud Abás; el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. EFE