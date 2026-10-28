"Intenta asimilar lo que está ocurriendo": el estado de Jair Bolsonaro tras la ida de su hijo Flávio a EE.UU.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro "está intentando asimilar todo lo que está ocurriendo", después de la derrota electoral de Flávio y su huida a EE.UU., dijo este miércoles otro de los hijos del líder brasileño.

El senador electo Carlos Bolsonaro afirmó que el exmandatario (2019-2022) está "fuerte", tras visitarlo en su residencia de Brasilia, donde cumple la pena por un intento de golpe de Estado.

"Él sabe que la vida continúa", dijo el hijo, en un video publicado en redes sociales.

En un momento, Carlos narra que se emocionó delante del padre y que le pidió disculpas por haber "fallado", a lo que el otro respondió que levantara "la cabeza".

Al mismo tiempo, el senador electo aseguró que va a "continuar batallando por la libertad de los presos políticos", en referencia al padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado orquestado tras la derrota del entonces oficialismo en los comicios de 2022.

- Hoje visitei meu Pai, o Presidente Jair Messias Bolsonaro.

- (28/10/2026).

- Preso político do 8 de janeiro de 2023. pic.twitter.com/ZGQv6lnCHJ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 28, 2026

Durante la campaña, Flávio expresó su intención de liberar al padre rápidamente para que este participara en la toma de posesión en caso de ganar.

Días antes de la segunda vuelta, cuando el bolsonarismo aún se veía victorioso, Jair le confesó a Carlos que le gustaría pasar unos días en la playa si era indultado, como informó el propio hijo.

El expresidente fue condenado en 2025 a 27 años de cárcel, pena que desde hace unos meses cumple en su domicilio debido a los numerosos problemas de salud que arrastra.

El mantenimiento de la prisión de Jair, junto con la derrota electoral y la huida de Flávio, debilitan el protagonismo de la familia en la derecha brasileña, si bien Carlos y la exprimera dama Michelle se estrenarán en el Senado a partir de febrero.

Flávio Bolsonaro (izquierda) besa a su padre, el presidente Jair Bolsonaro, durante un acto del Partido Liberal (PL) el 27 de marzo de 2022. Foto: EVARISTO SA/AFP.

La llegada de Flávio Bolsonaro a EE.UU.

El excandidato presidencial brasileño, que huyó de su país tras la derrota en las elecciones del domingo, pisó este miércoles suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida. Allí será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras pasar por Argentina y Ecuador.

El senador de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas. Así se le puso final a un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil.

La salida de Bolsonaro de Brasil estuvo rodeada de gran confusión. Medios estadounidenses reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano. Fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador hubiera ingresado al país.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Pero horas después, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego en el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, señalaron reporteros de AFP en el lugar.

Con información de EFE y AFP