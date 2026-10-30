Un avión de la Casa Blanca y "un pase" para entrar a EE.UU.: revelan detalles de la ayuda de Trump a Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial brasileño que enfrenta múltiples investigaciones criminales, se encuentra en Florida con un estatus temporal otorgado por orden del presidente Donald Trump, y probablemente se le concederá la residencia permanente más adelante, según informaron funcionarios estadounidenses.

Bolsonaro huyó de Brasil tras perder las elecciones esta semana. Agentes fronterizos estadounidenses le permitieron a él y a su familia entrar en Estados Unidos bajo un régimen de libertad condicional, que suele concederse por razones humanitarias, después de que aterrizaran en Miami en un avión privado el miércoles por la mañana, según informó ese mismo día un funcionario estadounidense.

El avión había sido gestionado por un funcionario de la Casa Blanca. Trump declaró más tarde que a Bolsonaro se le había dado "un pase" para entrar al país.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado remitieron las preguntas sobre la libertad condicional de Bolsonaro y la participación de Trump al Departamento de Seguridad Nacional. Dicha agencia declaró que Bolsonaro y su familia “fueron recibidos e inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. de conformidad con las leyes y procedimientos de inmigración aplicables. Al concluir la inspección, el Sr. Bolsonaro y sus familiares acompañantes fueron puestos en libertad”.

Según una investigación del New York Times, un registro público del gobierno estadounidense sugiere que Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático brasileño cancelado a su llegada. El registro incluye un documento con un número emitido en Brasil que, según revelan fuentes públicas, está vinculado al pasaporte diplomático de Bolsonaro.

El Departamento de Estado anunció el martes, a través de un funcionario, que planeaba expedir visas a Bolsonaro y su familia para que pudieran ingresar al país. La Casa Blanca confirmó lo mismo ese mismo día, citando a un funcionario del gobierno.

El excandidato a la presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: AFP

Según un sitio web federal, el gobierno de Estados Unidos otorga la libertad condicional a personas "por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo". Esta condición permite que la persona permanezca en Estados Unidos mientras "es considerada como solicitante de admisión", indica el sitio.

Según un funcionario estadounidense, se espera que Bolsonaro solicite en algún momento la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como tarjeta verde. Normalmente, esto sucede después de que se le otorga una visa de inmigrante.

La solicitud de tarjeta verde de Bolsonaro se procesará rápidamente, al igual que la de su hermano menor, añadió el funcionario. El hermano menor de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, reside en Texas y mantiene estrechos vínculos con la administración Trump.

En julio, obtuvo la residencia permanente. Si bien el proceso suele durar años para la mayoría de los inmigrantes, el hijo menor de Bolsonaro recibió una aprobación acelerada, según informó un funcionario estadounidense. Flávio Bolsonaro partió hacia Estados Unidos después de que la policía brasileña le pidiera el lunes que entregara sus pasaportes, ya que está siendo investigado en relación con una trama de lavado de dinero.

Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca. Foto: AFP.

Si bien Bolsonaro, senador de derecha con más de dos décadas en cargos electos, no ha sido acusado formalmente de ningún delito, perderá su inmunidad parlamentaria a principios de 2027 tras su derrota en las elecciones presidenciales del domingo. En ese caso, podría ser procesado en relación con múltiples investigaciones penales.

El martes por la noche, voló de Argentina a Ecuador para repostar y finalmente a Miami, todo en un jet privado organizado por Jason Miller, un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, según una persona familiarizada con la logística. El hermano menor de Bolsonaro, Eduardo, ha estado en contacto con Miller. El plan se puso en marcha el lunes, después de que se le pidiera a Bolsonaro que entregara sus pasaportes, añadió la fuente.

Miller, quien figura como empleado especial del gobierno estadounidense, declinó hacer comentarios, y la Casa Blanca se limitó a remitirse a las declaraciones públicas de Trump, que no mencionaron el jet privado. El Wall Street Journal informó previamente sobre la participación de Miller. Es aliado de la familia Bolsonaro y ha declarado que fue detenido brevemente durante una visita a Brasil en 2021.

Bolsonaro, en un extenso comunicado publicado en redes sociales el miércoles por la tarde, afirmó haber abandonado Brasil debido a la persecución política que sufría y agradeció a Trump y al presidente argentino Javier Milei. Tras declararse inicialmente el "presidente electo legítimo" de Brasil, Bolsonaro borró su comunicado y lo volvió a publicar utilizando la palabra "líder".

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flavio Bolsonaro, saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como líder de Brasil”, declaró Bolsonaro. Sin aportar pruebas creíbles, afirmó que las elecciones que perdió fueron fraudulentas y que fue víctima de una “caza de brujas” por parte del poder judicial brasileño.

El jueves, Trump se negó a decir quién era el legítimo ganador de las elecciones. Afirmó no haber tomado partido en la votación porque Lula le había pedido que no lo hiciera. "Considero que las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo de Brasil", declaró.

Este año, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, tomó medidas contra Brasil tras las presiones ejercidas por los dos hijos de Bolsonaro, según informó el Times.

Ambos son hijos del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, quien cumple una larga condena bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado. Flávio Bolsonaro reconoció su derrota en las elecciones de esta semana, pero aprovechó un cambio en el horario de votación el domingo para exigir la anulación del resultado.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Rock Hill Sports & Event Center, en Carolina del Sur. Foto: AFP

El cambio de horario, sin embargo, afectó solo al 0,03% de los votos, y las autoridades electorales brasileñas afirmaron que no alteró el resultado, dado el margen de victoria de Lula de 4,4 millones de votos. Observadores internacionales independientes certificaron la integridad de las elecciones y decenas de países reconocieron el resultado. Estados Unidos y Argentina no se encuentran entre ellos.

Bolsonaro, en su declaración del miércoles, reiteró sus quejas. También insistió en que Lula había utilizado indebidamente fondos públicos para ganar, citando la decisión del presidente de aumentar un subsidio social en la recta final de la campaña. (El gobierno de Lula ha declarado que el aumento fue un ajuste por inflación que ya se había exigido).

Bolsonaro cruzó la frontera terrestre de Brasil a Argentina el martes por la noche junto a su esposa y sus dos hijas, informó el miércoles la Dirección Nacional de Migración de Argentina. Añadió que luego abordó un vuelo privado a Guayaquil, Ecuador, y desde allí continuó su viaje a Estados Unidos.

El lunes, las autoridades brasileñas pidieron a Bolsonaro que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas debido a las investigaciones sobre sus vínculos con un abogado brasileño acusado de blanquear más de mil millones de dólares a través de una trama relacionada con las apuestas en línea.

Flávio Bolsonaro y Donald Trump. Foto: prensa Flávio Bolsonaro

Por otra parte, Bolsonaro es objeto de una investigación policial por los millones de dólares que recaudó para financiar una película biográfica sobre su padre, procedentes de un banquero caído en desgracia que estuvo en el centro de una enorme trama de corrupción.

Cuando Bolsonaro no entregó sus pasaportes el martes por la mañana, las autoridades brasileñas cancelaron los documentos y emitieron una alerta a las autoridades de inmigración impidiendo su salida del país. No está claro cómo logró cruzar a Argentina. The New York Times - Edward Wong, Ana Ionova, Hamed Aleaziz y Tyler Pager