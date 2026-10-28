"Estados Unidos de Brasil": en su carta, Bolsonaro utilizó un escudo que fue sustituido durante la dictadura

La carta en la que el senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a autoproclamarse "verdadero presidente electo de Brasil" este miércoles fue enviada por aliados del senador a periodistas. Inicialmente, presentaba un antiguo escudo de armas que se refería al país como "Estados Unidos de Brasil". Este símbolo se utilizó desde la proclamación de la República brasileña en 1889 hasta 1968, cuando fue reemplazado durante la dictadura militar en el país vecino. Trece minutos después, se compartió una nueva versión del texto, esta vez con el escudo de armas correcto de la "República Federativa de Brasil".

Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró este miércoles "líder de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami (Florida, EE.UU.) después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

En una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el "verdadero presidente de Brasil" antes de difundir otra versión usando la palabra "líder", Bolsonaro hizo sus primeros comentarios desde que dejó el país y llegó este miércoles a Florida.

“Yo soy el presidente electo”, dice Flávio Bolsonaro desde EE.UU. pic.twitter.com/FtIGTl6FoP — Delfina Milder (@delfinamilder) October 28, 2026

El documento fue publicado inicialmente por Paulo Figueiredo, aliado de Flávio que también reside en Estados Unidos. Al enviar el nuevo archivo, el simpatizante de Bolsonaro escribió: «Versión con el escudo de armas correcto». En una tercera versión, se lo presenta como "líder de Brasil» y ya no como "verdadero presidente de Brasil".

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Carta a la comunidad internacional

Al comienzo del documento, que Bolsonaro publicó posteriormente en redes sociales, se presenta como el ganador de la contienda presidencial, a pesar de haber sido derrotado por aproximadamente 4,4 millones de votos. "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil", afirmó.

En la carta, Flávio anunció su intención de liderar la oposición al gobierno de Lula da Silva desde Estados Unidos, adonde se trasladó con su familia, y prometió presentar una estrategia para movilizar a sus seguidores en los próximos días.

También agradeció a los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Javier Milei de Argentina por su hospitalidad tras su partida de Brasil, y sostuvo que hubo fraude en las elecciones presidenciales.

En el documento, Bolsonaro cuestiona la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de extender el horario de votación hasta las 19:00 horas. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya anunció que se contabilizaron poco más de 30.000 votos entre las 17:00 y las 19:00 horas, sin que eso afectara al resultado final. El texto no presenta pruebas de irregularidades que pudieran alterar el resultado, acusa al gobierno de Lula de abuso de poder político y económico durante la campaña.

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flávio Bolsonaro, durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

"El domingo por la noche, presencié con horror cómo se desarrollaba un fraude electoral ante mis propios ojos", afirma.

Finalmente, Flávio promete mantener una comunicación frecuente con sus votantes y anunciar una estrategia política basada en Estados Unidos.

"En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, a través de todos los medios pacíficos y legítimos", sostuvo.

Una ruta internacional bajo la lupa: de Brasil a las escalas en Argentina y Ecuador

Acompañado por su esposa y sus dos hijas, el senador del Partido Liberal (PL) que el domingo había perdido sorpresivamente el balotaje a manos de Luiz Inacio Lula da Silva bajó cerca de las las 9.30 (hora local) del avión Gulfstream G400 -operado por la compañía Baires Fly S.A.- en el aeropuerto ejecutivo de de Opa-Locka, y puso fin al enigma que había captado la atención de la prensa global.

El dirigente huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que lo acompañó en la huida.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero, motivo por el que se le había solicitado que entregara sus pasaportes. La Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos y es investigado también en Brasil en varias causas judiciales.

Con información de O Globo/GDA, La Nación/GDA y EFE.