“Mi corazón sangra”: la madre de Flávio Bolsonaro habló sobre la ida de su hijo a Estados Unidos

Rogéria Bolsonaro, exesposa de Jair y madre de Flavio, se expresó sobre la reciente huida de su hijo hacia Estados Unidos y aseguró que el excandidato presidencial de Brasil se vio obligado a dejar su patria por causa de “persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”.

“Estoy muy triste. Mi corazón sangra (gracias a Dios que es un corazón fuerte) porque otro hijo más se vio obligado a dejar su amada Patria por causa de persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”, manifestó a través de una publicación en la red social X.

Quero compartilhar com vocês um pouquinho o sentimento de um coração de mãe. Estou muito triste. Meu coração sangra (graças a Deus que é um coração forte) porque mais um filho se viu obrigado a deixar sua Pátria amada por causa de perseguições injustas,descabidas e arbitrárias. Agora são 4 netos que estarei privada de acompanhar de perto seu crescimento, comemorarmos juntos suas vitórias e conquistas e confortar nas horas difíceis. Não poderei estar perto quando tiverem febre, pra colocar a mão em suas testas e verificar se está forte ou não. Mas nosso Deus sabe o que faz e eu confio totalmente Nele. Sei que Ele me dará forças pra suportar tudo isso. Teria muito mais a falar sobre tudo que está acontecendo com minha família, mas não caberia aqui nesse espaço. Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. Amo vocês demais da conta. A distância nos separa, porém o amor nos une. E agora separada de mais um, só me resta dizer um até breve Flávio, meu filho querido. Deus os abençoe. Até breve. @FlavioBolsonaro @CarlosBolsonaro @BolsonaroSP — Rogéria Bolsonaro (@RNBolsonaro22) October 28, 2026

La mujer, quien también participó de las últimas elecciones como candidata a diputada, manifestó que ahora serán “cuatro nietos” de los cuales estará privada de acompañar, en alusión a los hijos de Flavio y a los de Eduardo -su tercer hijo con Jair-, quien permanece en EE.UU. desde inicios de 2025.

“Ahora son 4 nietos de los que estaré privada de acompañar de cerca su crecimiento, de celebrar juntos sus victorias y logros y de consolar en las horas difíciles. No podré estar cerca cuando tengan fiebre, para poner la mano en sus frentes y verificar si está alta o no”, lametó Rogéria.

Y agregó: “Pero nuestro Dios sabe lo que hace y yo confío totalmente en Él. Sé que Él me dará fuerzas para soportar todo esto. Tendría mucho más que hablar sobre todo lo que está pasando con mi familia, pero no cabría aquí en este espacio”.

A su vez, aseguró que sus hijos son su vida y que si bien la distancia ahora los separa, el amor los une. “Y ahora separada de uno más, solo me queda decir un hasta pronto Flavio, mi hijo querido”, cerró.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

El mensaje de Flávio Bolsonaro desde EE.UU.

El mensaje de Rogéria tiene lugar tras confirmarse la llegada de Flavio a Estados Unidos. El senador salió de su país el martes por la noche e ingresó a Argentina a las 22.50 por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, según informó Migraciones a través de un comunicado.

Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijos, Carolina y Luiza. Según el escrito, ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

A las 23.30 partieron en vuelo privado hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, para luego despegar finalmente hacia Miami, en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro se declaró este miércoles el "verdadero presidente electo de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, en Brasilia. Foto: AFP

A través de un extenso comunicado en el que se presentó como el verdadero presidente de Brasil, el dirigente afirmó que no era su intención abandonar su “patria”, pero que “sabía exactamente en qué terminaría todo esto”.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

En la misiva difundida el senador, en la que denunció una “caza de brujas motivada políticamente”, el excandidato se dirigió “al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, pese a su derrota por cerca de 4,4 millones de votos ante Luiz Inacio Lula da Silva.

La Nación/GDA