Donald Trump habló sobre Flávio Bolsonaro tras su llegada a Miami: "Creo que fueron tratados injustamente"

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que no se va a "involucrar" en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el "lider" de Brasil tras huir a Estados Unidos.

"No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar", dijo el mandatario estadounidense a periodistas al ser preguntado sobre ese comunicado de Bolsonaro, que aterrizó en Miami horas antes junto a su familia.

Consultado sobre por qué decidió su gobierno admitirlos en el país, Trump declaró: "Creo que fueron tratados muy injustamente. No me posicioné sobre la elección, como ya saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo digo".

Flávio Bolsonaro afirmó que era el "verdadero presidente" de Brasil en un comunicado, aunque luego salió otra versión en la que se definía como el "líder".

Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One el 28 de octubre de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump viaja a Ohio para hacer campaña a favor de los candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.

Foto: KEVIN DIETSCH/AFP

La carta de Bolsonaro

"Lideraré la oposición" desde Estados Unidos, afirmó Bolsonaro al compararse con personalidades políticas como los opositores venezolanos Juan Guaidó y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Había liderado la primera vuelta, pero Lula se impuso tras una inesperada remontada después de que la jornada electoral fuera extendida por dos horas por orden de un juez de la corte suprema.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro desciende de un avión tras su llegada al Aeropuerto Ejecutivo Opa-Locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. Foto: Ricardo Arduengo/AFP.

En la misiva difundida el senador, en la que denunció una “caza de brujas motivada políticamente”, el excandidato se dirigió “al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, pese a su derrota por cerca de 4,4 millones de votos ante Luiz Inacio Lula da Silva.

Las publicaciones en X del dirigente brasileño fueron confusas. En un primer comunicado se autodenominó como el "verdadero presidente de Brasil" antes de difundir otra versión usando la palabra "líder".

Con información de AFP y EFE