Desde visado humanitario a riesgo de deportación: cómo es la situación legal de Bolsonaro tras huir a EE.UU.

La huida del senador Flávio Bolsonaro tras su derrota electoral el domingo, ha suscitado interrogantes sobre la actuación de las autoridades brasileñas, argentinas y estadounidenses en este episodio. Flávio, objeto de dos investigaciones en el Tribunal Supremo Federal (STF) por presunta participación en esquemas de lavado de dinero, tenía sus pasaportes brasileños cancelados, pero no tenía ninguna orden de arresto pendiente al abandonar el país. O Globo aclara a continuación las principales dudas sobre el caso.

¿Podría Flávio Bolsonaro ser extraditado de EE.UU.?

Antes de que se pueda solicitar la extradición, los tribunales brasileños deben emitir una orden de arresto que justifique la medida, lo cual aún no ha ocurrido. Brasil mantiene un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1961. Sin embargo, esto no implica que Flávio Bolsonaro sea arrestado automáticamente y extraditado a su país si así lo solicitan las autoridades brasileñas. Corresponde a los tribunales estadounidenses determinar si los cargos en su contra son válidos en territorio estadounidense para autorizar una posible extradición.

¿Podría Flávio ser deportado incluso sin una solicitud de extradición?

En las condiciones actuales, no. Aún con su pasaporte cancelado, el senador está autorizado a permanecer en territorio estadounidense tras una autorización que normalmente se concede a los inmigrantes por "razones humanitarias". El documento de inmigración del senador, consultado por O Globo, muestra la categoría de admisión como "DT". En la práctica, esta abreviatura indica que el permiso se concedió en el punto de entrada mediante una autorización temporal, y no debido a una visa previamente otorgada.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

¿Cuánto tiempo dura la autorización por "razones humanitarias"?

El registro, emitido el 28 de octubre de 2026, autoriza la estancia de Flávio por un año, es decir, hasta el 27 de octubre de 2027, pero puede ser revocado. Inicialmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que el país expediría visas para el senador y su familia. Sin embargo, los datos de la entrada de Flávio indican que esto aún no se ha realizado.

¿Cómo se mantendrá económicamente Flávio en Estados Unidos?

Flávio ocupa un escaño en el Senado por Río de Janeiro hasta febrero de 2027, con un salario de 46.366,19 reales (alrededor de US$ 8.600). Hasta la fecha, el senador no ha solicitado licencia ni ha indicado que renunciará a estos beneficios mientras no se encuentre en Brasil.

En la solicitud para retener el pasaporte del congresista, la Policía Federal (PF) afirmó que Flávio posee una "estructura" financiera y el "poder económico significativo" de los investigados para mantenerse en Estados Unidos. Según los investigadores, parte de este dinero proviene de su amigo Willer Tomaz, quien se encuentra en Estados Unidos desde agosto y es sospechoso de mover 5 mil millones de reales a través de plataformas de apuestas. Además, la PF alega que su hermano, Eduardo Bolsonaro, ya cuenta con una "estructura orientada a la residencia a largo plazo".

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flávio Bolsonaro, durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

¿Podría la salida del país llevar al ministro Alexandre de Moraes a tomar nuevas medidas?

Renato Stanziola Vieira, doctor en Derecho Procesal Penal por la Universidad de São Paulo (USP), afirma que las nuevas medidas procesales son "posibles y factibles", pero dependen de una solicitud de la Policía Federal y la Fiscalía Federal (MPF). Moraes es el relator ante el Tribunal Supremo de Justicia en la investigación contra Flávio, que indaga sobre presunto lavado de dinero y evasión fiscal a través de casas de apuestas y plataformas de pago vinculadas a Willer Tomaz.

Según Vieira, el hecho de que Flávio no cumpliera con la orden de entregar su pasaporte, emitida por Moraes, y que abandonara el país podría justificar nuevas medidas contra el senador:

La decisión de Flávio podría poner en riesgo el avance de la investigación y, por lo tanto, justificar la imposición de otras medidas, además de las ya decretadas, incluyendo una posible prisión preventiva. Su conducta procesal podría haberlo puesto en una situación de riesgo para su libertad.

¿Por qué la Policía Federal permitió que Flávio cruzara la frontera y saliera de Brasil?

La corporación argumenta que no existe orden de arresto y, por lo tanto, no podía realizar acciones de vigilancia ni adoptar medidas cautelares que impidieran la circulación de Flávio. La única medida adoptada hasta el momento en relación con el senador fue la cancelación de sus pasaportes brasileño y diplomático, según lo ordenado por el ministro Alexandre de Moraes.

En la región de la Triple Frontera, sin embargo, no es necesario presentar pasaporte para quienes salen de Brasil. Se trata de una "zona de control integrado (ACI)", que reúne en un mismo lugar a agentes de aduanas, inmigración, vigilancia sanitaria y transporte de ambos países.

En estos puntos, es posible que se les exija a los conductores detenerse para la verificación de documentos y vehículos, pero debido al alto flujo vehicular, esta inspección no suele realizarse de manera evidente. Según datos recopilados por GloboNews, aproximadamente 23.000 personas y 8.000 vehículos transitan diariamente por el puente Tancredo Neves, que supuestamente Flávio utilizó para cruzar de Foz do Iguaçu, Brasil, a Puerto Iguazú, Argentina.

Avión retenido en Puerto Iguazú. Foto: La Nación/GDA

La Policía Federal aún intenta esclarecer si Flávio realmente pasó por un puesto de control migratorio brasileño y no se le solicitó presentar sus documentos. Según los investigadores, no existe ningún registro formal de su salida ni de la de sus familiares en la aduana brasileña.

Según información del Ministerio de Seguridad argentino, Flávio cruzó el puente a las 22:50 de este martes. En el control de inmigración del aeropuerto argentino, el político presentó su pasaporte italiano a las 23:52.

¿Cuál fue la ruta que siguió Flavio en Brasil hasta su llegada a Argentina?

Aún hay poca información al respecto. Periódicos argentinos afirman que, tras salir de Brasilia, entre la noche del lunes y el martes, Flávio se hospedó con su familia en una finca de Foz do Iguaçu, Paraná, y cruzó la frontera hacia Argentina en una camioneta contratada a través de una agencia de turismo brasileña. Al ser contactado por GLOBO, el dueño de la empresa negó haber transportado al senador y a su familia.

Otra hipótesis es que Flávio entró a Argentina por vía aérea, en un avión privado. La columnista Malu Gaspar, de O Globo reveló que un jet perteneciente al abogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, voló de Brasilia a San Fernando, cerca de Buenos Aires, el martes por la mañana.

¿Quién ayudó a Flávio a salir de Brasil y viajar a Estados Unidos?

La Policía Federal (PF) de Brasil investiga la sospecha de que Flávio Bolsonaro contó con el apoyo del gobierno argentino de Javier Milei para fugarse del país. Entre las pruebas se encuentra la presencia de un asesor presidencial en la región de la Triple Frontera, quien supuestamente monitoreaba de cerca la operación. Parlamentarios argentinos opositores a Milei exigen explicaciones a su gobierno, como si se utilizaron agentes de inteligencia y recursos públicos en la operación.

La administración Trump también indicó que estaba al tanto del viaje de Flávio a Estados Unidos. El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, anunció el martes por la tarde que otorgaría visas al senador y a su familia, y que su entrada a Estados Unidos estaba autorizada.

Por Eduardo Gonçalves, O Globo/GDA